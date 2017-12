Românul rupe netul, dar preferă shopping-ul live

Comerțul online va depăși 2,5 miliarde euro anul acesta și are potențialul de a-și dubla valoarea până în 2020, estimează Asociația Română a Magazinelor Online din România (ARMO). „Comerțul online se poate dezvolta peste o infrastructură digitală solidă și având o populație cu competențe digitale bune. Vestea bună este că avem perspective favorabile de creștere în ambele direcții, ceea ce ne îndreptățește să anticipăm o dublare a comerțului online până în 2020. Să cumperi online înseamnă să economisești timp și bani, să găsești diversitate mai mare de produse și servicii mai bune, pe care să le accesezi din confortul propriei locuințe“, spune directorul executiv al ARMO, Florinel Chiș. Conform raportului intermediar privind sectorul digital din UE (EDPR), publicat recent de Comisia Europeană, „deși România se situează pe ultimul loc în linia comunitară în ceea ce privește digitizarea, iar progresele înregistrate în ultimii ani sunt mai degrabă lente, țara are perspective foarte bune de creștere în perioada imediat următoare, pe fondul măsurilor de dezvoltare a infrastructurii de comunicații, dar și de creștere a competențelor digitale“. În plus, deși românii utilizează intens rețelele de socializare și apelurile video, ei manifestă reticență în ceea ce privește tranzacțiile online. De asemenea, doar 56% dintre români folosesc internetul în mod regulat, față de 79% dintre cetățenii UE.