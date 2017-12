ROMATSA a localizat în Neamţ o barcă eşuată pe Coasta de Azur!

Ce legătură există între Coasta de Azur şi lacul Izvorul Muntelui, din judeţul Neamţ? În teorie, niciuna. În practică, ROMATSA a găsit una. Mai exact, instituţia, care a ieşit extrem de şifonată din scandalul tragediei aviatice din Munţii Apuseni, a luat din nou prim-planul pe data de 5 februarie, atunci când a dat alarma la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, trimiţându-i pe pompieri către lacul Izvorul Muntelui pentru a găsi o ambarcaţiune aflată în pericol. Se întâmpla la ora 22.40 şi informaţia cu privire la poziţionarea navei pe harta lumii a avut o eroare de peste 2.000 de kilometri… Mai exact, ambarcaţiunea care a transmis semnalul de alarmă se afla, de fapt, pe Coasta de Azur, o idee mai la vest… Pompierii au plecat spre lacul Izvorul Muntelui, în căutarea navei. Nu au găsit nimic. ”Pe 5 februarie 2014, în jurul orei 22.40, am primit de la ROMATSA un mesaj privind un apel de pericol de la baliza electronică a unei ambarcaţiuni, undeva în zona cozii lacului Izvorul Muntelui. Probabilitatea informaţiei era de 50%. Erau două locaţii, una la noi pe lac, iar a doua - în Marsilia. Noi am făcut o căutare pe lac, am tratat lucrurile foarte serios. M-am gândit că poate există o persoană care şi-a cumpărat o bărcuţă, a adus-o cu trailerul şi a căzut, iar acea baliză electronică s-a activat. Am făcut verificarea pe zona respectivă şi nu am găsit nimic”, a explicat lt. col. Ioan Niţică, inspectorul-şef al ISU Neamţ.

EXISTĂ O EXPLICAŢIE! Greşeala a fost constatată şi de ROMATSA, mai târziu. Lt. col. Ioan Niţică a declarat, sâmbătă, că eroarea a fost dată de satelitul care a preluat alerta emisă de baliza electronică a ambarcaţiunii, iar operatorii ROMATSA nu au făcut nimic altceva decât să transfere informaţiile către zona în care apărea solicitarea. “Nu a fost o alarmă falsă, operatorul ROMATSA nu are nicio vină. El a primit un mesaj de la satelit. Ei au dirijat mesajul către centrul de la Constanţa, pe zona maritimă, ca să se verifice şi acolo. Nu a fost, deci, o alarmă falsă, ci o alarmă dată de un mijloc electronic, cu probabilitate de 50%. Ei ne-au spus clar că la a doua trecere a satelitului ne vor comunica dacă este reală informaţia”, a mai spus lt. col. Ioan Niţică.