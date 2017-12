Romgaz îşi face planuri să exploateze gaze în Irak?

Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze naturale din România, analizează în prezent datele geologice achiziţionate de la cinci câmpuri din Irak şi va lua în acest an o decizie privind planurile de a exploata gaze în această ţară. \"În prezent, analizăm datele geologice la acele câmpuri din Irak. În acest an vom decide dacă şi în ce mod vom exploata gaze în Irak\", a declarat directorul general adjunct al Romgaz, Lucian Stancu. Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a anunţat la începutul lunii februarie că Romgaz a achiziţionat datele geologice a cinci câmpuri petroliere din Irak şi că va exploata în viitor gaze în afara ţării. Planurile autorităţilor ca Romgaz să intre pe pieţele de gaze din afara României datează de câţiva ani. Astfel, începând cu 22 ianuarie 2009, Romgaz a devenit cotitular de drepturi şi obligaţii petroliere în două perimetre din Polonia şi trei perimetre din Slovacia. În perimetrele de explorare din Polonia, Romgaz deţine o cotă de participare de 30%, iar în perimetrele de explorare din Slovacia 25%, restul fiind deţinut de Aurelian Oil&Gas, un producător de gaze britanic ce operează deja în România. De asemenea, Romgaz este interesată să participe la licitaţii în ţări precum Azerbaidjan, Turkmenistan şi Kazahstan, în vederea concesionării de perimetre în zona Mării Caspice. Romgaz şi OMV Petrom (deţinut de Grupul OMV din Austria) produc împreună anual circa 11 miliarde metri cubi gaze naturale, fiind cei mai mari producători de gaze din România. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care deţine 85,01% din acţiuni, iar restul de 14,99% din acţiuni aparţine Fondului Proprietatea. Romgaz are ca principal obiect de activitate extracţia şi înmagazinarea gazelor naturale.