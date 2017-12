Romgaz vrea creşterea tarifelor de înmagazinare a gazelor

Romgaz Mediaş a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) majorarea cu aproximativ 5% a tarifelor reglementate de înmagazinare pentru iarna 2010-2011, a declarat ieri directorul general adjunct al producătorului de gaze naturale, Lucian Stancu. Reprezentanţii ANRE au declarat că, deocamdată, nu au luat o decizie în această problemă şi că aşteaptă o serie de documente suplimentare de la Romgaz. Tariful reglementat de înmagazinare are o pondere de sub 5% în preţul final plătit de consumatori. Romgaz are o capacitate de înmagazinare a gazelor de 2,8 miliarde metri cubi, reprezentând aproape 20% din gazele comercializate anual la nivel naţional. Preşedintele ANRE a emis la 15 aprilie două ordine privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor de înmagazinare pentru Romgaz şi pentru Depomureş, firmă controlată, din 2007, de grupul francez GDF SUEZ (fostul Distrigaz Sud). “Decizia de prelungire este valabilă până la finalizarea analizei documentaţiei prezentate de operatori. Conform legislaţiei, ANRE stabileşte tarifele de înmagazinare în baza analizei tuturor datelor furnizate de operatori, iar la data expirării ordinului iniţial nu se primiseră toate informaţiile solicitate”, au precizat reprezentanţii ANRE. Astfel, până la analiza tuturor documentelor, ANRE a decis să menţină pentru cele două companii tarifele de înmagazinare valabile pentru iarna 2009-2010.