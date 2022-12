Rompetrol Rafinare, amendată cu 100.000 lei de Garda de Mediu pentru poluare

Societatea Rompetrol Rafinare a fost amendată cu 100.000 de lei de către Garda de Mediu Constanţa deoarece nu a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării aerului.



Garda de Mediu Constanţa a informat, joi, că în urma unui control efectuat la Rompetrol Rafinare SA, la una dintre instalaţii s-au constatat depăşiri la indicatorul NOx, faţă de valoarea limită de emisie.

Urmare a controlului planificat derulat in aceasta perioada la societatea Rompetrol Rafinare SA, s-a constatat ca operatorul nu a respectat obligația legala de a lua toate măsurile necesare in ceea ce priveste exploatarea instalatiilor, pentru prevenirea poluării aerului.

In fapt, analizorul online care monitorizeaza in regim continuu indicatorii la sursele de emisie, amplasat la instalatia de Cracare Catalitica, a inregistrat depasiri la indicatorul NOx in ultimile 3 luni, fata de valoarea limita de emisie prevazuta prin autorizatia integrata de mediu.

Pentru neconformitatile constatate, comisarii au impus masuri si au aplicat o sanctiune contraventionala cu amenda in valoare de 100.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.