Romsilva investeşte în sectorul cabalinelor

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a investit, în primele şase luni ale acestui an, peste 343.000 de lei pentru sectorul cabalinelor deţinute în administrare, adică 7,3% din suma totală propusă pentru acest an. Potrivit Romsilva, suma a fost cheltuită pentru procurarea de mijloace de transport pentru cabaline, pentru procurarea de atelaje de competiţii şi prezentare, pentru construcţii de adăposturi pentru cabaline şi pentru achiziţionarea de instalaţii specifice activităţii. \"Noi ne-am propus să investim 4,7 milioane lei anul acesta, dar încă nu sînt bani. În prezent, din cele patru surse mari de finanţare, nu am reuşit să strîngem bani pentru investiţii mai mari. Din venituri proprii, sumele s-au diminuat din cauza retrocedărilor fondului forestier, iar de la bugetul de stat, încă nu avem sume aprobate pentru investiţii. De asemenea, la parteneriatele public-private nici măcar investitorii care se anunţaseră acum un an nu au mai colaborat, iar pentru proiecte, măsurile de finanţare sînt limitate\", a explicat directorul în cadrul Regiei Romsilva, Gheorghe Mohanu. Acesta spune că, în această primăvară, Romsilva estima că va investi circa 4,7 milioane lei în sectorul cabalinelor. Fondurile sînt destinate dotării secţiilor cu mijloace de transport, instalaţii de irigat, maşini şi utilaje agricole, refacerii, reparăii şi amenajării la standardele europene a unor hipodromuri, pentru reabilitarea unor clădiri din secţiile de cabaline, precum şi pentru reabilitare infrastructurii din secţii. În prezent, Romsilva are în administrare 13 herghelii de stat şi patru depozite de armăsari la Beclean din judeţul Bistriţa Năsăud, Jegălia şi Dor Mărunt din Călăraşi, Ruşeţu şi Cislău (Buzău), hergheliile Lucina şi Rădăuţi (Suceava), herghelia Slatina (Olt), Izvin (Timiş), herghelia Tuluceşti din Galaţi, herghelia Sîmbata de Jos (Braşov) şi herghelia Mangalia. De asemenea, în administrarea Romsilva se află şi Herghelia Balc, care este depopulată, fiind doar fermă vegetală în prezent, din cauza unui episod de anemie infecţioasă în urma căruia s-a realizat asanarea efectivului de cabaline.