Romtelecom îşi atenţionează clienţii!

Compania Romtelecom, cel mai mare operator de telefonie fixă din ţară, a anunţat, ieri, că a demarat o campanie de informare a clienţilor săi privind diverse tipuri de fraude ale căror victime pot deveni. \"Campania a fost iniţiată pentru că în fiecare an sunt primite diferite plângeri despre încercări de înşelare a unor clienţi prin diferite metode. Romtelecom consideră că buna informare este primul pas pentru a evita astfel de experienţe neplăcute şi că prin această campanie îşi protejează clienţii\", se arată într-un comunicat al companiei. De exemplu, sunt situaţii în care clienţii Romtelecom sunt sunaţi de persoane care îi anunţă că au câştigat un premiu, iar pentru ridicarea acestuia trebuie să ofere informaţii confidenţiale cum ar fi codul numeric personal, serie şi număr buletin, date de cont bancar, să apeleze un număr cu suprataxă pentru a participa la o tombolă sau pentru a valida câştigarea premiului, să achiziţioneze cartele/coduri de reîncărcare, să formeze diverse coduri pe telefon (cum ar fi codul 91407xxxxxxxx) sau să efectueze o plată bancară etc. \"În astfel de situaţii, Romtelecom le recomandă clienţilor să fie foarte precauţi când le este comunicată câştigarea unui premiu fără ca aceştia să fi participat la vreun concurs sau tombolă, să ceară mai multe detalii cu privire la presupusul concurs, să nu comunice informaţii personale confidenţiale, să nu apeleze numerele indicate înainte de a verifica dintr-o sursă sigură dacă acestea sunt alocate ca parte a unui concurs organizat de Romtelecom\", informează reprezentanţii Romtelecom.