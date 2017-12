Romtelecom reduce preţul abonamentelor Dolce la 2,9 euro

Romtelecom a majorat, începînd cu această săptămînă, numărul de abonamente Dolce, de la unu la trei, şi-a a redus tariful celui mai ieftin abonament de la 4,9 euro/lună (fără TVA) la 2,9 euro/lună (fără TVA), a anunţat, vineri, operatorul de telecomunicaţii. \"Noii abonaţi Dolce pot opta pentru unul dintre cele trei pachete principale, ce pun la dispoziţie programe pentru toate segmentele de clienţi - Dolce Naţional, Dolce Variat şi Dolce Star. Ultimul are şi o versiune pentru care nu este necesară o perioadă contractuală, Dolce Flexi\", arată Romtelecom. Anterior, Romtelecom avea un singur abonament Dolce, Variety Special Star, destinat clienţilor Romtelecom care utilizau un serviciu al operatorului, şi costa 4,9 euro/lună, fără TVA. Cu un abonament lunar de 2,9 euro (fără TVA), Dolce Naţional se adresează clienţilor cu venituri mici şi nevoi reduse în ceea ce priveşte vizionarea programelor TV. Abonamentul are 21 de programe TV. Cu 48 de programe TV, Dolce Variat este un abonament destinat întregii familii. Pachetul este disponibil pentru un abonament lunar de 3,9 euro, fără TVA. Cel de al treilea abonament, Dolce Star, se adresează cinefililor şi are 57 de programe TV, inclusiv canalele CineStar, ActionStar şi ComedyStar. Preţul abonamentului Dolce Star se ridică la 4,9 euro, fără TVA. În plus, portofoliul Romtelecom include şi Dolce Flexi, singurul abonament de programe TV de pe piaţă disponibil fără perioadă contractuală. \"Dolce Flexi este ideal pentru casele de vacanţă, cu aceeaşi grilă de programe ca şi Dolce Star, dar oferit fără impunerea unei perioade contractuale\", arată Romtelecom. Directorul executiv comercial pentru segmentul rezidenţial al Romtelecom, Joerg Zeddies, spune că redefinirea abonamentelor Dolce este o consecinţă firească a maturizării serviciului de televiziune prin satelit. \"Încercăm astfel să răspundem mai bine preferinţelor clienţilor noştri. În plus, Romtelecom va continua să investească în dezvoltarea platformei DTH Dolce. Obiectivul nostru este să retransmitem pînă la 100 de canale, inclusiv programe HD, şi să oferim toate tipurile de opţiuni de divertisment TV\", a spus Zeddies. Pentru clienţii interesaţi să se aboneze la serviciile Dolce fără a avea şi un alt serviciu Romtelecom, sînt disponibile trei abonamente - Dolce Naţional Uni, Dolce Variat Uni, Dolce Star Uni. De asemenea, este disponibilă şi versiunea pachetului principal ce nu necesită o perioadă contractuală, Dolce Flexi Uni. Timp de o lună, clienţii Dolce existenţi vor avea posibilitatea de a migra către unul dintre noile pachete create, în funcţie de preferinţele fiecăruia. În perioada următoare clienţii vor fi informaţi personal asupra paşilor care trebuie realizaţi pentru a alege unul dintre noile pachete principale. Serviciul de televiziune digitală Dolce a fost lansat în noiembrie 2006, în urma unei investiţii iniţiale de 15 milioane de euro. La finele lunii iunie, Romtelecom avea 780.000 de abonaţi Dolce. Romtelecom este cel mai mare operator local de telecomunicaţii fixe, cu aproape trei milioane de linii în administrare.