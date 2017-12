Romtelecom „reorganizează” circa 1.000 de angajaţi pe an

Romtelecom va ajunge la 8.622 de angajaţi la sfârşitul acestui an, în scădere cu 31% faţă de nivelul de 12.512 de angajaţi la finalul lui 2007, după mai multe valuri de restructurări, a declarat, ieri, directorul executiv de resurse umane al Romtelecom, Anca Georgescu. \"Ajungem la 8.600 de angajaţi la sfârşitul acestui an, de la 12.500 de angajaţi la sfârşitul lui 2007. În acest an, aproximativ 1.000 de persoane au plecat din companie, atât voluntar, cât şi în urma unor procese de reorganizare\", a menţionat Georgescu. La sfârşitul lui 2008 erau 10.340 angajaţi, iar la finele anului trecut, 10.017. Potrivit Ancăi Georgescu, media de vârstă a angajaţilor Romtelecom este de 40 de ani. \"Sunt departamente în care media de vârstă este mai mică, dar şi departamente unde media de vârstă este mai mare. Această medie de vârstă este în uşoară descreştere comparativ cu anii anteriori\", a spus Georgescu. Aceasta a adăugat că restructuararea este parte a planului de afaceri al companiei şi este menită să întărească poziţia companiei şi să atingă indicatorii financiari propuşi. \"Am ales să implicăm sindicatele pe care le avem pentru a găsi formulele cele mai puţin dureroase în ceea ce priveşte încheierea raporturilor de muncă\", susţine Georgescu.