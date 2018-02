Ronald Gavril vrea să se revanșeze în fața lui Benavidez

Pugilistul român Ronald „The Thrill” Gavril va boxa din nou pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, sâmbătă, la Las Vegas, după ce americanul David Benavidez, deţinătorul centurii, a acceptat să-i acorde revanşa. Se anunță din nou o luptă spectaculoasă, după ce meciul din septembrie, care a făcut din Benavidez (21 de ani) cel mai tânăr campion mondial al categoriei supermijlocie, a fost desemnat meciul anului 2017 de către canalul Showtime Boxing.

În septembrie, Gavril a fost învins la puncte de Benavidez, tot la Las Vegas. Pugilistul american, care avea 20 de ani în acel moment, a fost văzut învingător de doi arbitri-judecători, cu 116-111 şi 117-111, în timp ce Gavril a fost creditat ca învingător de al treilea, cu 116-111. David Benavidez, care a obţinut a 19-a sa victorie la profesionişti din tot atâtea meciuri (17 KO), devenea atunci cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria supermijlocie, dar şi cel mai tânăr campion mondial la zi, indiferent de categorie. Ronald Gavril (31 de ani) a suferit a doua sa înfrângere la profesionişti, având 18 victorii (14 KO).

„Oamenii din spatele său au încercat să-l facă un superstar înainte de a lupta cu mine. Nu ştiu ce au spus înaintea primului meci, dar cred că ar trebuie să aştepte până după revanşă. Sunt boxerul mai puternic... Nu voi căuta knockout-ul. Voi încerca să câştig fiecare rundă, dar şi să nu las verdictul la îndemâna arbitrilor-judecători, ca data trecută”, a declarat Gavril.

Campionul David Benavidez a afirmat, la rândul său, că vrea să îi încheie cariera lui Gavril. „O să-l fac pe Gavril să se retragă după acest meci. O să-l fac KO! Nu va mai dori să boxeze după ce o să termin cu el. M-a trimis la podea, dar nu m-a rănit în niciun fel în primul meci. M-am ridicat şi am zâmbit. Nu i-am simţit deloc forţa. Nu cred că Gavril poate boxa mai bine decât a făcut-o în ultimul meci. Nu mai are multe trucuri, îmbătrâneşte. Am lucrat la mai multe stiluri pentru acest meci şi simt că sunt mai mult decât pregătit. Sunt foarte motivat şi am fost foarte concentrat. Cred că în primul meci puteam face mai mult. Toată lumea îmi spune că Gavril ar fi trebuit să câştige primul meci şi asta m-a motivat să mă antrenez bine în cantonament”, a spus tânărul boxer american.