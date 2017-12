Fostul preşedinte american Ronald Reagan, care a fost diagnosticat cu maladia Alzheimer după cinci ani de la părăsirea Casei Albe, arăta semne ale bolii încă de pe vremea când se afla la cârma ţării, a afirmat unul dintre cei patru fii ai săi într-un nou volum de memorii ce îi este dedicat.

În lucrarea intitulată „Tatăl meu la vârsta de 100 de ani”, Ron Reagan a scris că a avut primele suspiciuni în acest sens după primii trei ani ai primului mandat al tatălui său. „În timpul confruntării electorale din anul 1984 cu candidatul democrat Walter Mondale, am început să am senzaţia amară a unui vis urât care este pe cale să devină realitate”, şi-a amintit acesta. „O parte dintre alegători începeau să-şi imagineze cum un bunic, care părea să nu-şi găsească niciodată ochelarii de citit, are putere de decizie asupra unui important arsenal nuclear, iar acest lucru îi neliniştea”, potrivit unui extras publicat din cartea. „Mai rău, tatăl meu părea să le dea motive întemeiate pentru îngrijorarea lor. Inima mi s-a făcut mică atunci când l-am văzut cum se chinuia să răspundă la întrebări, încurcându-şi notiţele şi, în mod necaracteristic, pierzându-şi cuvintele. Părea obosit şi confuz”.

Roland Reagan a fost diagnosticat în anul 1994 cu Alzheimer, o boală incurabilă ce afectează creierul, şi a murit zece ani mai târziu. Cartea lui Ron Reagan va fi publicată marţi, în perspectiva celei de-a 100 aniversări a naşterii tatălui său, pe data de 6 februarie.