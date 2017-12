Ronaldinho l-a depăşit pe Beckham în privinţa cîştigurilor anuale

Fotbalistul echipei FC Barcelona, brazilianul Ronaldinho, l-a depăşit cu aproximativ 8 milioane de euro pe David Beckham, de la Real Madrid, în privinţa cîştigurilor anuale. Ronaldinho are la FC Barcelona un salariu anual net de 8 milioane de euro, însă cîştigă încă cel puţin dublul acestei sume din contracte de publicitate şi drepturi de imagine. Astfel, fotbalistul ajunge la cîştiguri anuale totale de 26 de milioane de euro. Internaţionalul brazilian, în vîrstă de 26 de ani, încasează pentru fiecare apariţie într-o reclamă cel puţin un milion de euro. În Spania, Ronaldinho are contracte pentru promovarea produselor Lay's, Danone, Skip, Trident şi a automobilelor Hyunday. În plus, fotbalistul are o linie de vestimentaţie proprie cu marca Nike, numită "R10". Contractul cu Nike reprezintă una din cele mai mari surse de venituri pentru Ronaldinho. Jucătorul are contracte de publicitate şi în China şi Brazilia. În schimb, David Beckham cîştigă în prezent aproximativ 18 milioane de euro anual, din această sumă 6 milioane de euro reprezentînd salariul său la Real Madrid. În anii trecuţi, Beckham cîştiga mai mult, în 2004 fotbalistul declarînd la fisc suma de 25 de milioane de euro.