Ronaldo, cel mai selecţionat fotbalist din istoria naţionalei Portugaliei

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record pentru naţionala Portugaliei în meciul cu Austria: cu 128 de meciuri a devenit cel mai selecţionat jucător lusitan, depăşind astfel recordul legendarului Luis Figo.

Pentru starul echipei Real Madrid aceasta a fost singura reuşită. Ronaldo putea să aducă victoria naţionalei sale, dar a ratat un penalty în minutul 79.

După meci, Ronaldo şi-a cerut scuze: "Sunt puţin trist, nu aşa mi-am dorit să bat recordul lui Figo. Am avut multe ocazii, am jucat bine, dar am ratat un penalty şi nu am putut să marcăm. Le mulţumesc fanilor care ne-au susţinut pe stadion şi din faţa televizoarelor. Noi, jucătorii, întreg poporul portughez, toţi trebuie să credem în calificare".