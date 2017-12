Ronnie Wood, lăsat pe dinafară de Rolling Stones?

Sfârşitul de an nu este tocmai unul favorabil lui Ronnie Wood. După despărţirea de iubita lui, Ekaterina Ivanova, pentru care şi-a părăsit soţia după 23 de ani de mariaj, iată că muzicianul britanic are probleme şi în carieră. Se pare că membrii trupei Rolling Stones i-au pus gând rău chitaristului şi s-ar putea să îl lase acasă într-un posibil turneu din 2010, dacă starul nu îşi va trata dependenţa de alcool. Se zvoneşte că legendara trupă intenţiona să ţină o serie de concerte, dar se pare că planurile au fost date peste cap de ultimele probleme din viaţa personală a lui Ronnie Wood. „Mick întotdeauna s-a sprijinit pe Jo ca să îl ajute cu Ronnie. Se baza pe ea să îl aducă pe Ronnie la muncă, să îl ţină sub supraveghere medicală. Fără ea, Ronnie nu ar putea merge într-un turneu, nu poţi să faci asta fără siguranţa pe care nu o poţi avea fără un tratament medicamentos. Întotdeauna a ţinut de Jo ca să treacă prin toate acestea. Toate comunicările trupei au trecut de ani întregi pe la Jo, aşa că acum Mick s-a spălat pe mâini de Ronnie. Sentimentul este că el nu se poate întoarce după toate acestea. Ronnie a fost mereu pierdut şi, fără Jo, nimeni nu poate ajunge la el”, a declarat o sursă apropiată trupei.