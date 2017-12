Ronnie Wood, recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră

Chitaristul trupei Rolling Stones a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră la gala Classic Rock Awards, ce avut loc luni seară, la Londra. ”Înseamnă foarte mult pentru mine. Era şi timpul, căci nu am primit niciodată un premiu care să fie doar al meu”, a declarat celebrul chitarist britanic. Ronnie Wood, care a cântat împreună cu The Faces, a fost premiat pentru ”prezenţa lipsită de vârstă de pe scenă”. Premiul i-a fost înmânat de Pete Townshend, chitaristul trupei The Who. Printre celelalte staruri prezente la această gală au fost Slash, fostul chitarist al trupei Guns N\' Roses şi Joe Perry, chitaristul trupei Aerosmith.

Alte distincţii muzicale au fost acordate regretatului John Bonham, toboşarul trupei Led Zeppelin, lui Ginger Baker, toboşarul trupei Cream şi ”părintelului punk rock-ului”, Iggy Pop, premiat cu Living Legend Award în cadrul acestei gale. ”Black Ice”, cel mai recent album al trupei AC/DC, care a ajuns pe prima poziţie în clasamentele muzicale din 29 de ţări, a fost desemnat albumul anului în urma voturilor exprimate de cititorii revistei ”Classic Rock”. Trupa Iron Maiden a fost desemnată trupa anului, iar membrii săi au declarat că au început să compună deja piesele pentru cel de-al 15-lea album al grupului. Trofeul pentru DVD-ul / Filmul Anului a fost acordat documentarului ”Anvil! The Story of Anvil”, care a sporit popularitatea acestei trupe canadiene înfiinţate la sfârşitul anilor \'70. Chitaristul Joe Perry a acceptat, în numele tuturor colegilor săi din trupa Aerosmith, premiul pentru cel mai bun album clasic, decernat pentru discul ”Rocks”, lansat în 1976. Rick Wakeman, considerat un adevărat erou al muzicii electronice şi al claviaturii, a înmânat premiul Spirit of Prog trupei americane de metal progresiv Dream Theater.