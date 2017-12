Rooney, principala armă a englezilor

După ce a explodat acum doi ani, la Campionatul European din Portugalia, atacantul lui Manchester United şi al naţionalei Angliei, Wayne Rooney, a devenit unul dintre jucătorii emblematici ai Mondialului german. Mai ales după ce a fost actorul unei “telenovele” nedorite, fiind la un pas de a rata turneul final, din cauza unei fracturi suferite în partida de campionat cu Chelsea. Acum, după ce a revenit spectaculos în teren, iar Owen priveşte restul turneului la televizor, Rooney este numit de presa engleză ca “cea mai bună şansă” a naţionalei sale de a cîştiga în Germania. Jucătorul de 20 de ani rămîne însă cu picioarele pe pămînt: “Şi eu şi ceilalţi jucători ştim că lotul este format din 22 de jucători şi fiecare din noi este la fel de important pentru a ne impune într-o astfel de competiţie. Avem o mulţime de jucători care pot decide orice meci, Cole, Gerrard, Lampard, iar eu sînt doar o parte a echipei”. Rooney a fost folosit în victoria contra Ecuadorului ca singurul vîrf al echipei lui Eriksson: “Nu mă interesează ce joc, atît timp cît o fac, iar echipa cîştigă. Mă bucur că sînt aici, alături de atîţia jucători importanţi, am muncit mult, ne-a mers bine pînă acum şi sperăm să o ţinem tot aşa. Am fost încrezător că voi juca încă din ziua în care m-am accidentat, am evoluat pînă acum în trei meciuri din patru şi sper să o fac şi în următoarele trei. Anglia nu a jucat pînă acum extraordinar, dar tot am reuşit să cîştigăm… avem multe de arătat în continuare”, este de părere cel poreclit “buldogul”. Rooney şi-a uimit colegii prin puterea sa de revenire. “Chiar atunci cînd declaram presei că Wayne va fi bine şi va fi sută la sută pregătit de joc, nu prea credeam ce spuneam… Totuşi, e un sportiv desăvîrşit. Poate că lumea l-a privit cu îndoială, însă Wazza este trup şi suflet dedicat atît la echipa de club, cît şi la naţională. Este născut fotbalist”, îl caracterizează colegul de la Man Utd, Rio Ferdinand.