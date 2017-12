Rosario Dawson fuge de California

Actriţa americană Rosario Dawson, în vârstă de 31 de ani, susţine că are un adevărat complex faţă de atitudinea de la Hollywood faţă de formele filiforme pe care trebuie să le aibă o actriţă. De aceea refuză să se mute de la New York şi ori de câte ori trebuie să vină în Oraşul Îngerilor simte presiunile care se fac pentru ca actriţele să fie cât mai frumoase şi slabe. „Stau pe Coasta de Est de destul de mult şi mă simt foarte bine în pielea mea. Cum vin în California încep să mă simt grasă şi bătrână. Am 31 de ani, dar vreau să nu simt presiunea timpului. Ştiu că trecerea timpului este inevitabilă, dar vreau să mă simt bine în pielea mea. Cât stau la Los Angeles mi se spune mereu că trebuie să slăbesc”, a afirmat actriţa într-un interviu recent.