Rosie O\'Donnell s-a logodit!

Actriţa americană Rossie O`Donnell iubeşte din nou şi are deocamdată motive să fie fericită. Vedeta, în vârstă de 49 de ani, s-a logodit cu iubita ei, Michelle Rounds. Vestea a fost confirmată de reprezentantul starului. Cele două s-au întâlnit la începutul acestui an, la Starbucks. În luna octombrie, Rosie O\'Donnell a glumit, spunând că atunci când a văzut-o prima dată şi-a închipuit că iubita ei are 28 de ani şi este heterosexuală, când de fapt avea 40 şi era lesbiană. „Este nostim şi foarte emoţionant. Nu mă aşteptam la asta”, declara atunci vedeta despre relaţia ei.

Şi starleta americană Kristin Cavallari este fericită din aceleaşi motive. Actriţa s-a logodit a doua oară cu Jay Cutler şi a sărbătorit acest eveniment cu o petrecere ce s-a dorit cât mai discretă într-un restaurant de lux din Los Angeles. Cei doi au mai făcut o încercare de a se logodi în primăvară, dar în luna iulie s-au despărţit. Să sperăm că măcar a doua logodnă a lor va rezista mai mult.