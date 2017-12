Roșii românești în hypermarketuri

Cele mai gustoase roșii românești vor putea fi cumpărate, începând din acest an, și din hypermarketuri, după ce mai multe companii și-au arătat interesul pentru răsadurile Stațiunii de cercetare legumicolă Buzău, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul unității de cercetare, Constantin Vlad. Un cunoscut lanț de magazine a contractat deja 60.000 de răsaduri pentru a le oferi cultivatorilor. "Mai multe lanțuri de magazine și-au arătat interesul pentru roșiile românești tradiționale, am reușit încheierea unui contract ferm, cu un cunoscut retailer, care în această primăvară va cumpăra 60.000 de răsaduri pentru a fi oferite cultivatorilor", a mai declarat sursa citată. Directorul Stațiunii de cercetare din Buzău susține că "lista rămâne deschisă". "Anul trecut am produs circa un milion de răsaduri de legume, tomate, castraveți, vinete, dar și legume exotice, din păcate mai multe oferte nu au putut fi onorate, de aceea anul acesta vom mări suprafața de producție pentru a nu se mai crea nemulțumiri", a mai declarat sursa citată. Constantin Vlad, autorul mai multor brevete de invenție în domeniul tehnologiei legumicole, susține că se impune și schimbarea condițiilor de producere a legumelor. "Schimbările climatice nu mai permit cultivarea legumelor decât în spații protejate, lucrăm la realizarea unor semi-solarii care, pe de o parte, să domolească expunerea solară, iar, pe de altă parte, să evite ploile acide, tot mai numeroase în ultimii ani, pentru a se obține recolte sigure și de bună calitate", a mai declarat sursa citată.