Roşiile redau sănătatea

După decenii lungi de cercetare, rezultatele au concluzionat că roşiile previn şi vindecă multe afecţiuni ale organismului şi toate aceste calităţi terapeutice se datorează compoziţiei bogate a roşiilor: 90% este apă, restul fiind vitamine, minerale, enzime şi alte substanţe active de care organismul uman are nevoie. Cele mai importante vitamine conţinute de roşii sunt vitamina A, importantă mai ales pentru vedere, grupul B, protectoare ale sistemului nervos şi osos şi necesare în procesul metabolismului. Vitamina C, de asemenea, bine reprezentată în roşie, este un puternic antioxidant, utilă, mai ales, sistemului cardiovascular şi pentru întărirea imunităţii, vitamina E, ajută la păstrarea tinereţii şi la stimularea fertilităţii, iar vitamina K este importantă pentru sinteza anumitor elemente ale sângelui. Roşiile mai conţin şi cantităţi însemnate de potasiu, fosfor, fier, calciu, magneziu şi seleniu, precum şi acizi organici, cu rol important în sistemul digestiv. Relativ recent s-a mai descoperit că roşiile conţin licopen, un colorant roşu, natural, anticancerigen, un puternic antioxidant care are capacitatea de a proteja eficient organismul de cancer, de bolile cardiovasculare şi de procesele degenerative, de intoxicaţii şi tulburări de metabolism. De asemenea, licopenul, considerat un întăritor al oaselor, previne apariţia osteoporozei.