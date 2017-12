Roşul, negrul şi auriul, culorile-vedetă în sezonul actual

Chiar dacă vara s-a încheiat de ceva vreme, iar iarna se apropie, femeile îşi doresc, indiferent de anotimp sau de ocazie, să arate cît mai bine. Mirela Vescan, make-up artist, a dat cîteva sfaturi cititoarelor cotidianului "Telegraf" în ceea ce priveşte machiajul acestui sezon. În primul rînd, ceea ce este deosebit faţă de anii trecuţi este fondul de ten, care poate fi într-o nuanţă mai deschisă decît tenul şi foarte strălucitor. Batonul corector anticearcăn nu ar trebui să lipsească din baza unui machiaj de zi sau de seară, aplicat cu generozitate în zonele "problemă": sub ochi, între sprîncene, sub buza inferioară, pentru a acoperi umbrele. Sprîncenele trebuie accentuate, dar în culori naturale, de preferat în ton cu nuanţa părului, excepţie făcînd blondele, care ar trebui să aibă sprîncenele mai închise decît părul. Batonul corector anticearcăn nu ar trebui să lipsească din baza unui machiaj de seară, aplicat cu generozitate în zonele "problemă": sub ochi, între sprîncene, sub buza inferioară, pentru a acoperi umbrele.

Pentru machiajul ochilor, în această toamnă sînt recomandate trei culori de bază: roşu, negru şi auriu. Dacă ziua se poate aplica un machiaj natural, seara este obligatoriu o accentuare mai puternică aîtt a ochilor, cît şi a buzelor. Sînt în trend ochii foarte conturaţi, numiţi "smoke eyes". Creionul alb, care se foloseşte ziua pentru interiorul pleoapei inferioare, este înlocuit cu cel de culoare neagră sau bleumarin. De asemenea, se poartă degrade-ul, de la roşu-grena în colţul intern al ochilor, la negru în colţul extern, în interiorul pleoapei inferioare folosindu-se creionul alb, pentru a da luminozitate privirii. Rimelul rămîne un element de bază, fiind folosit cu generozitate, în special cel pentru volum. Pentru un machiaj de zi, se poate folosi un fard mat, în schimb, la cel pentru o ocazie specială este de preferat ca textura să fie strălucitoare, în niciun caz mată.

O noutate a acestui sezon o reprezintă nuanţa blush-ului, care nu mai este accentuată, în ton cu machiajul, ci aproape naturală, într-o nuanţă de roz. Fardul de obraz poate fi natural, în culorile pielii, deoarece, dacă pomeţii sînt prea coloraţi, se creează un aspect teatral, de clovn. Rujul de culoare roşie rămîne în trend, chiar dacă machiajul ochilor este accentuat. Se poartă rujurile cu texturi mate, clasice, renunţîndu-se la cele sidefate. "Machiajul de seară este ca rochia de seară, strălucitor, în schimb cel de zi este mult mai liber, poţi jongla atît cu texturile fardurilor, cît şi cu nuanţele pe care alegi să le foloseşti", a subliniat make-up artistul Mirela Vescan.