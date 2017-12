Rotary şi FPRR, alături de copii

Rotary Club Constanţa, sub preşedinţia Cristinei Baturi, a organizat o vizită de informare la mai vechii prieteni de la Fundaţia Project Romanian Rescue (FPRR) din Mihail Kogălniceanu. FPRR se ocupă permanent de educaţia a 11 copii abandonaţi pe stradă, iar pe timpul verii sunt aduşi aici - într-o tabără de vară - cu sprijinul Direcţiei Generale pentru Asistenţă şi Protecţia Copilului, Autorităţii de Protecţie a Copilului, încă 50 de copii orfani. Reamintim că acum cca. 5-6 ani, prin eforturile Rotary Club din Constanţa şi Wesley UK s-au adus două microbuze Peugeot necesare transportului copiilor. Dacă în timp legătura între fundaţii a cunoscut o evoluţie descendentă, acum, cu ocazia schimbării administratorului FPRR, Marian Şerban, acesta a decis să reia legătura cu partenerii tradiţionali. „E bine să ne informăm colegii întru voluntariat despre demersurile noastre actuale, despre tot ceea ce am făcut şi facem cu sprijinul acestora” a declarat Marian Şerban cu ocazia vizitei lui Constantin Sava, Gabriel Dimoftache şi Radu Mihailov. FPRR are o bază materială serioasă, oferită cu generozitate de voluntari de origine română din USA, alături de care activează permanent la Kogălniceanu un nucleu de trei-patru persoane care ajută la treburile domestice de zi cu zi. Emoţionant a fost momentul în care printre copii am identificat-o pe Gabriela, una dintre primii tineri prezenţi când am adus microbuzele… „Suntem convinşi că împreună vom putea derula şi alte proiecte” a afirmat Constantin Sava, la finalizarea documentării. „Din păcate, nevoia de sprijin a societăţii româneşti este mult mai mare decât oferta”, a remarcat şi Gabriel Dimoftache - Preşedinte ales al Rotary Club Constanţa. Dialogul purtat între voluntari şi tinerii prezenţi la această întâlnire a fost unul „spumos”, demonstrând că acolo unde este credinţa „cum că se pot muta munţii”, atunci aceştia chiar se mută!