Rovana Plumb nu a fost respinsă. S-a suspendat procedura pentru lămuriri

Comisia JURI din Parlamentul European va reevalua, luni, situaţia Rovanei Plumb şi a lui Laszlo Trocsany-surse

Comisia pentru Afaceri Judiciare din Parlamentul European se va întruni luni, 30 septembrie, începând cu ora 10:30, în şedinţă extraordinară pentru a reevalua conflictul de interese real sau potenţial al candidaţilor României şi Ungariei pentru funcţia de comisar european, respectiv Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi.

Cu privire la anunțul pe care pe care europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan s-a grăbit să îl facă nuanțând eronat rezultatul audierii Rovanei Plumb în Comisie, europarlamentarul PSD Carmen Avram a declarat pe pagina sa de Facebook: „Ca să fie foarte, foarte clar pentru cei care se bucură acum că au mai dat o lovitură împotriva României, Rovana Plumb nu a fost "respinsă". I s-a suspendat procedura de audiere în comisia de transport, pentru a-i da timp să-şi rezolve problema considerată posibil "conflict de interese". Dacă reuşeşte, are toate şansele de a merge mai departe. Dar, totuşi, cât e de trist ce se întamplă în această țară! Cât e de trist că există români care sfâşie români, ca să poată sluji aiurea! Cât e de trist că, din 10 candidați "cu probleme"- dintre care unii chiar au fost dovediți că au călcat strâmb-doar Rovana Plumb (victimă a unei groaznice campanii de denigrare şi de hărțuire) e cea care trebuie să suporte consecințele! Tare, tare trist.

Subiectul a făcut joi seară și înconjurul televiziunilor naționale.

Avocatul poporului Renate Weber, în platoul Realitatea Tv:

”Este prima oară când aud de astfel de decizii ale Comisiei Juridice a PE. Am asistat la numirea a două comisii europene. Niciodată nu s-a întâmplat să fie oprit cineva de Comisia Juridică. Au fost două două situații de care îmi aduc aminte, dar au fost discuții pe fond. Eu nu am înțeles ce anume au analizat azi, pentru că la un moment dat am auzit de declarație de avere. Despre ce declarații e vorba, că nu înțeleg? Acolo declarațiile sunt minimale și, credeți-mă, e o noutate! M-a mai surprins ceva, poate n-am înțeles eu: a fost o discuție a Comisiei Juridice care nu a fost publică, ci cu ușile închise.În niciun caz procedural, această decizie a Comisie nu poate să spună cuiva stop. Răspunderea finală aparține președintei Ursula von der Leyen. Ea ar trebui să lămurească chestiunile care mai sunt de lămurit și să ia o decizie. Nu este decizia Comisiei Juridice a Parlamentului European. E în premieră ceea ce văd astăzi.“

Fostul presedinte Traian Basescu, europarlamentar PPE, în studioul B1TV:

„În grupul PPE România am avut abordarea ca nu cumva România să fie oaia neagră, să nu fie arătată cu degetul și să avem grijă, mai ales că zvonuri erau. Iată că acest lucru s-a produs azi - n.r. ieri. (...) Nu pot să nu observ că avem un candidat belgian în urmărire penală, o doamnă din Franța care este propusă să fie comisar și are probleme cu utilizarea banilor pentru cabinetul parlamentar, iar Polonia are un candidat urmărit de OLAF. Dacă se aplică aceleași criterii pentru toți, e foarte bine. Dar dacă se aplică doar pentru România și Ungaria, nu e bine. Este o abordare pe care eu am auzit-o în grupul PPE, am auzit pe cineva, nu aș vrea să-l bag în gura presei, spunând că trebuie să pice un comisar de la țările care au aplicat articolul 7, incluzând aici România, și eu am reacționat în plenul PPE spunând că România nu e în aceeași situație cu Polonia și Ungaria.