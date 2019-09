Rovana Plumb, respinsă de PE pentru funcţia de comisar european

Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, în Comisia juridică a Parlamentului European pentru funcţia de comisar european, a anunţat europarlamentarul Siegfried Mureşan. „ Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă acum, cu largă majoritate de Comisia Juridică a Parlamentului European. În favoarea Rovanei Plumb au votat 6 europarlamentari. Împotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari. S-au abţinut 2 europarlamentari”, a scris Mureşan, joi, pe Facebook. Eurodeputatul PNL a adăugat că „fără avizul Comisiei Juridice audirea din Comisia de Transport nu poate avea loc”.

Votul vine după ce Plumb a fost audiată, joi, în Comisia JURI a Parlamentului European, în legătură cu nepotrivirile din declaraţiile de avere. Aceasta a avut o întrevedere, miercuri, cu preşedintele Parlamentului European David Sassoli, potrivit agendei oficiale a acestuia afişată pe site-ul instituţiei. Conform programului afişat pe site-ul PE, Plumb ar fi urmat să fie audiată într-o şedinţă comună a comisiilor de Transporturi şi de Mediu ale Parlamentului European, pe 2 octombrie.

Anterior audierii, Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a trimis o scrisoare Rovanei Plumb, propusă comisar european, în care i-a cerut lămuriri despre un împrumut de 800.000 euro şi acţiuni la o companie, care nu ar figura în declaraţia de avere depusă la Bruxelles. Potrivit declaraţiei de avere depuse în data de 25 iunie 2019 la Camera Deputaţilor, Rovana Plumb ar avea un împrumut la BRD făcut în anul 2007, în valoare de 800.000 euro, cu scandenţă în 2030. De asemenea, Plumb mai are un împrumut făcut în acest an, în valoare de 800.000 lei, cu scadenţă în 2021.

Prima reacţie din PSD după respingerea Rovanei Plumb

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat că PSD are mai multe variante pentru înlocuirea Rovanei Plumb în funcţia de comisar european. Acesta s-a arătat rezervat în privinţa respingerii acesteia de către Comisia JURI, punctând importanţa votului în Parlamentul European. Întrebat dacă PSD are variante de înlocuire pentru Rovana Plumb la funcţia de comisar european, preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: "Ştiţi la fel de bine ca şi mine că Partidul Social Democrat are, nu o variantă, ci 10 variante pentru comisar"