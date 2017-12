Rovinieta va costa între 3 şi 1.210 euro

Taxa de drum va fi plătită, de la 1 ianuarie 2008, în funcţie de perioada de valabilitate, şi nu după clasa de emisii poluante. În aceste condiţii, posesorii de autoturisme vor achita trei euro pentru rovinieta de şapte zile, şapte euro la una de 30 de zile şi 28 de euro pentru cea valabilă un an întreg. Dacă autovehiculele de transport marfă cu masa de pînă la 3,5 tone vor plăti roviniete de 6 euro pentru o săptămână, taxele pentru o lună sau un an vor fi cuprinse între 16 şi 96 de euro. Potrivit Executivului, posesorii de microbuze şi autovehicule de transport marfă cu masa cuprinsă între 3,5 şi 7,5 tone vor plăti patru euro pentru rovinieta de o zi, 20 de euro la cea de o săptămână, 52 de euro pentru o lună şi 320 de euro pentru un an. În acelaşi timp, pentru autocare şi vehicule de transport marfă cu masa situată între 7,5 şi 12 tone va fi achitată suma de şapte euro pentru a putea circula timp de o zi, 35 de euro pentru o săptămînă, 91 de euro pentru o lună şi 560 de euro pentru un an. Taxa de drum pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste12 tone cu maxim trei axe va fi de nouă euro pentru o zi, 45 de euro pentru o săptămînă, 117 euro pentru o lună şi 720 de euro pentru un an. De asemenea, posesorii vehiculelor de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 12 tone cu minim patru axe vor putea circula pe drumurile naţionale vor plăti 11 euro pentru rovinieta de o zi, 55 de euro pentru o săptămînă, 143 de euro pentru o lună şi 1.210 euro pentru un an. În cazul absenţei rovinietei, amenda pentru autoturisme se situează între 500 şi 1.000 de lei. Şoferii vehiculelor de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 3,5 tone prinşi pe picior greşit vor plăti amenzi de pînă la 2.500 de lei, în timp ce sancţiunile pentru cei care conduc maşini de peste 12 t ajung chiar şi la 9.000 de lei.