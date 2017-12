Rovinieta va putea fi plătită prin SMS

Toate sistemele informatice implementate în România – vezi Sistemul Unic Integrat în sănătate, ghiseul.ro etc. – s-au dovedit a fi tulburătoare eşecuri, proiectele fiind făcute pe nişte sume fantasmagorice, care au curs pe nu se ştie unde, direct în buzunarele celor interesaţi. Programele informatice au rămas să suporte consecinţele, ca să zicem aşa… Nici CNADNR-ul, celebra companie de stat care nu mai ştie de unde să scoată bani (ultima găselniţă: banii plătiţi de noi ca amenzi nu mai ajung la bugetul de stat, ci direct în conturile CNADNR!), nu face notă discordantă în peisajul acestei informatizări acute. Compania a anunţat, ieri, că, odată cu extinderea sistemului informatic naţional pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control al taxei de utilizare a infrastructurii rutiere (se prescurtează SIEGMCR, toată tărăşenia costând 40 milioane lei), rovinieta se va putea plăti prin trimiterea de mesaje SMS. Ideea n-ar fi rea în sine, însă trăim în România şi, dacă am face lucrurile după sistemul impus de stat, asta chiar că ne-ar pierde tot timpul… \"Funcţionalitatea se referă la posibilitatea consumatorilor de a achita taxa de utilizare a infrastructurii rutiere prin trimiterea de mesaje SMS către un număr scurt asociat serviciului. Plata serviciului va fi detaliată în factura generată de către furnizorul de telefonie mobilă către consumator ca serviciu cu valoare adăugată, urmând ca valoarea efectivă a taxei de utilizare a infrastructurii rutiere să ajungă în contul CNADNR pe baza unui contract cadru stabilit în prealabil cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă\", se arată în caietul de sarcini privind achiziţia de servicii pentru SIEGMCR. Cel care va folosi această metodă pentru taxa de utilizare a infrastructurii rutiere va avea posibilitatea de a vedea datele relevante ale tranzacţiei prin SMS înaintea operaţiunii de confirmare a tranzacţiei. \"În urma confirmării tranzacţiei, sistemul va trimite un cod unic al tranzacţiei către consumator prin SMS, care va avea posibilitatea conectării la o pagină specializată de portal, a introducerii codului comunicat prin SMS şi tipărirea tuturor datelor relevante ale tranzacţiei\", se mai spune în document. Pentru furnizarea de servicii privind extinderea sistemului, CNADNR va organiza licitaţie la finele lunii mai, valoarea estimativă a contractului fiind de 39,2 milioane lei, fără TVA. În traducere liberă, nevoia de rovinietă nu prea te ia prin surprindere. Dacă ai nevoie de rovinietă, înseamnă că pleci undeva. Şi, dacă pleci undeva, înseamnă că ieşi din casă. Adică, între casă şi “undeva”, clar te opreşti la un peco, de unde poţi achiziţiona o rovinietă. Simplu, nu? Cu ajutorul noului sistem propus de CNADNR, după ce trimiţi SMS, ai nevoie de un PC conectat la internet şi de o imprimantă, cu care să printezi dovada plăţii, care este, în fapt, un serviciu cu valoare adăugată la o firmă de telefonie mobilă. Să mai comentăm?