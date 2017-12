Roxana Ciuhulescu, în cursa pentru cel mai bun şofer de camion din Europa

Peste 1000 de şoferi români participă la competiţia „Young European Truck Driver”, organizată pentru al cincilea an consecutiv de Scania România, iar înscrierile se mai pot face şi în următoarele trei zile. Printre cei care s-au înscris în concursul considerat drept cel mai mare eveniment pentru şoferii de vehicule grele se numără şi binecunoscuta prezentatoare a unei emisiuni TV, Roxana Ciuhulescu. „De când am condus prima oară un camion, mi-am dorit să intru în competiţie. Pentru că te motivează să evoluezi, să fii mai bun decât erai, să fii mai tare decât ceilalţi. Abia aştept să intru în cursa celor mai buni şoferi de camion şi am să fiu mândră chiar şi dacă voi ocupa ultimul loc din clasament (deşi sper să fiu fruntaşă). Hai cu mine la competiţia Scania să văd dacă eşti mai bun ca mine, te aştept să te înfrunt!”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru toţi pasionaţii cailor putere.

Câştigătorul competiţiei „Young European Truck Driver” se va număra printre cei aproximativ 50.000 de şoferi din Europa care se vor lupta pentru titlul de „Cel mai bun şofer de camion” şi pentru marele premiu, un camion Scania Seria R. Semifinala şi marea finală naţională vor avea loc pe 13, respectiv 14 iulie, pe autodromul I.F.P.T.R. din Târgu Mureş. Câştigătorul competiţiei va reprezenta România, în septembrie, la Marea Finală Europeană din Suedia.

În toată Europa, concursul este sponsorizat de Michelin şi susţinut de Uniunea Internaţională a Transportatorilor Rutieri, precum şi de Comisia Europeană. În România, competiţia este realizată în parteneriat cu: MOL România, Schmitz Cargobull, Scania Credit România IFN, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România, Crucea Roşie şi Poliţia Română - Direcţia Rutieră.