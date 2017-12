Roxana Cocoş, vicecampioană olimpică la haltere

Ieri, în ziua a cincea a Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, delegaţia României şi-a trecut în palmares cea de-a şasea medalie. După aurul lui Alin Moldoveanu de la tir, în proba de puşcă aer comprimat 10 m, cele două medalii de argint de la judo (Alina Dumitru şi Corina Căprioriu) şi cele două de bronz (echipa feminină de gimnastică şi Răzvan Martin - la haltere), halterofila Roxana Cocoş a urcat pe treapta a doua a podiumului la categoria 69 kg, cu un total de 256 kg. Ea a ridicat 113 kg la stilul smuls şi 143 kg la stilul aruncat, fiind devansată în clasamentul final numai de sportiva nord-coreeană Rim Jong Sim, cu 261 kg (115 kg + 146 kg). Roxana Cocoş a reuşit la Londra cel mai bun rezultat personal din 2012, precedentul fiind de 252 kg. Bronzul i-a revenit sportivei din Belarus Marina Shkermankova, tot cu 256 kg, dar Cocoş a fost avantajată de greutatea corporală inferioară. „Sunt foarte fericită, concursul ăsta a fost cel mai important din viaţa mea. Mi-am dorit medalia asta, am muncit enorm pentru medalia asta şi Dumnezeu m-a răsplătit, mi-a răsplătit munca şi îi mulţumesc din toată inima”, a declarat după concurs proaspăta vicecampioană olimpică.

Roxana Daniela Cocoş s-a născut pe 5 iunie 1989, la Bucureşti, iar Londra 2012 este a doua sa participare olimpică, după ce la Beijing a ocupat locul 8. Palmaresul sportivei de la Steaua Bucureşti, antrenată de Fitzi Balaş, cuprinde mai multe medalii la Campionatele Europene de senioare (2008, 2010 şi 2012), însă doar de argint şi bronz, plus una de bronz la CM. Ea a mai cucerit cinci titluri europene la cadete, patru la junioare (plus alte medalii de argint şi bronz) şi trei medalii la CM de junioare.

Medalia Roxanei este a doua pentru România în concursul olimpic de haltere de la Londra, după bronzul de marţi al lui Răzvan Martin, la categoria 69 kg. Florin Croitoru (56 kg) s-a clasat pe locul 9, iar Gabriel Sîncrăian (85 kg) va concura vineri. „Mă simt extraordinar, sunt foarte fericit. Nu sunt dezamăgit că am luat bronz. Important era să iau o medalie şi am luat-o, e prima medalie olimpică la haltere după 16 ani şi sunt mândru de asta. Nu pot spune că sunt urmaşul lui Nicu Vlad. Eu am doar 20 de ani, mai am mult de muncă. A fost un concurs foarte greu, dar nu am avut mari emoţii, poate un pic la primele încercări. Mă gândeam doar cum să cuceresc o medalie, însă la ediţiile viitoare îmi doresc să obţin şi aurul olimpic”, a declarat Răzvan Martin, care a readus România pe podiumul olimpic la haltere după 16 ani.