Roxette lansează primul album după zece ani de pauză

Trupa Roxette lansează, pe 11 februarie 2011, un nou material discografic, intitulat ”Charm School”, primul după o pauză de aproape un deceniu. Albumul va fi promovat în cadrul turneului mondial pe care care celebrul duo suedez îl va susţine anul viitor şi care îi va aduce pe cei doi artişti pentru prima dată şi la Bucureşti, pe 31 mai 2011, la Zone Arena.

Ideea unui album a luat naştere în timpul primelor concerte susţinute de Roxette în formula consacrată în cadrul turneului ”Night of The Proms”, primul după cei aproape zece ani de pauză. ”În acele momente am început să ne gândim la viitor şi să facem planuri legate de un nou material, un album care să capteze cele mai bune momente ale trupei Roxette... privind, în acelaşi timp, înainte”, a declarat Per Gessle. Astfel au început înregistrările pentru ”Charm School”, un album cu 12 piese, ce alternează între ritmuri energizante de pop autentic şi balade în stilul reprezentativ al trupei, împrospătat cu un sound elaborat şi extrem de captivant. ”Pentru mine, punctul de plecare a fost întotdeauna acela de a scrie piese pentru vocea lui Marie. Ea are abilitatea de a te face să crezi în fiecare cuvânt pe care îl intrepretează, motiv pentru care ea aduce poveştile la viaţă. În calitate de compozitor, acesta este un privilegiu incredibil de care mă pot bucura din nou, după atâţia ani”, mai spune Per Gessle.

”Charm School” este cel de-al optulea album de studio din cariera trupei şi primul pe care Marie şi Per îl lansează după reunirea lor din 2009. Materialul va apărea pe piaţă pe 11 februarie 2011, la doar o zi după lansarea oficială a primului single, intitulat ”She\'s Got Nothing On (But the Radio)”.