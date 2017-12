Roy Neuberger a încetat din viaţă la 107 ani

Colecţionarul de artă american Roy Neuberger, în acelaşi timp unul din principalii investitori ai secolului XX, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 107 de ani, în apartamentul său din Manhattan. Magnatul pasionat de artă modernă a achiziţionat, de-a lungul timpului, numeroase obiecte de artă contemporană americană, cum ar fi ale pictorilor Willem de Kooning sau Jackson Pollock. Sute dintre acestea au fost donate muzeelor din SUA. “Spre deosebire de acţiuni, obiectele de artă nu le-am cumpărat niciodată pentru a le vinde. Le cumpăr să le am, să le admir şi să le studiez”, mărturisea acesta.

Roy Neuberger, născut la 21 iulie 1903, într-o familie evreiască bogată, care s-a mutat la New York din Connecticut, în 1909, şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în metropola americană. Rămas orfan la 12 ani, a trăit o vreme confortabil numai din banii moşteniţi, care i-au permis între altele să-şi continue studiile în Europa. Nesatisfăcut de cursurile de jurnalism din cadrul Universităţii New York, a renunţat după un an şi s-a angajat la departamentul de textile al lanţului de magazine Altman, unde şi-a dezvoltat atât pasiunea pentru pictură şi sculptură, cât şi spiritul comercial, pe care ulterior l-a folosit pentru a tranzacţiona produse financiare. Dragostea pentru arte a tânărului Neuberger s-a aprofundat la Paris, unde a început şi o prietenie de o viaţă cu istoricul de artă Meyer Schapiro. O altă importantă sursă de inspiraţie a constituit-o însă biografia lui Vincent Van Gogh, care l-a determinat să cumpere lucrări şi să ofere sprijin unor artişti contemporani, adesea trăind în condiţii precare, asemenea pictorului olandez.

După ce a trecut cu bine prin criza din anul 1929, Roy Neuberger s-a căsătorit, în mijlocul Marii Depresiuni, în 1932, cu economista Marie Salant, cu care a avut trei copii. În 1939 a fondat, împreună cu asociatul său Robert Berman, firma de investiţii Neuberger Berman. Roy Neuberger nu a uitat niciodată biografia lui Van Gogh şi la finele anilor ‘30 şi-a început colecţia de artă contemporană. În 1974, a înfiinţat Muzeul Neuberger de artă contemporană din New York, dar colecţia sa poate fi admirată în peste 70 de instituţii din 24 de state americane. În anii ‘90 a creat unul din primele fonduri mutuale fără comision din SUA, Guardian Fund, care funcţionează şi azi. La 104 ani, în 2007, Roy Neuberger a primit Medalia Naţională pentru Arte, de la preşedintele american de atunci, George W. Bush.