Rromii din Eforie, lăsați să distrugă locul în care au fost mutați

Teoretic, cu toții avem datoria de a da șanse egale și celor defavorizați. Practic, unii știu foarte bine să profite de pe urma bunăvoinței celor din jur. Așa s-a întâmplat și în cazul țiganilor din Eforie. După ce au fost evacuați, în urmă cu doi ani, din locuințele improvizate pe care le transformaseră în focare de infecție și relocați la fostul internat al liceului din Eforie Sud, ”au avut grijă” să distrugă și clădirea în care au fost mutați. Mai mult, ei și-au disperat vecinii prin scandaluri și furturi care deveniseră banal cotidian. Nici măcar utilitățile nu și le plăteau. În plus, o expertiză de specialitate a relevat că imobilul fostului internat al liceului din Eforie Sud devenise pericol public, din cauza faptului că locatarii au fost prea ocupați să fure armăturile și toate structurile metalice din clădire, pentru a le vinde la centrele de colectare a fierului vechi.

SESIZĂRI... DE LA AMBASADA JAPONIEI Atitudinea țiganilor fost picătura care a umplut paharul pentru administrația locală, care a hotărât să îi evacueze din nou. În mod normal, acțiunea ar fi trebuit să se desfășoare treptat, în iunie. Doar că, așa cum se întâmplă de obicei, asociațiile nonguvernamentale și instituțiile care se laudă că apără interesele oamenilor au bombardat autoritățile locale din Eforie cu mesaje și sesizări în care au cerut stoparea procesului de evacuare. Mai mult, în urmă cu câteva zile, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a trimis Primăriei Eforie o serie de recomandări seci și generale, cu privire la faptul că, prin acțiunea de evacuare, încalcă două prevederi ale Constituției cu privire la dreptul la un nivel de trai decent și egalitatea în drepturi. În urma acestor solicitări, autoritățile locale au decis să nu îi mai evacueze pe rromi. „Am primit o mulțime de mesaje, inclusiv de la Ambasada Japoniei. Cred că numai Papua Noua Guinee nu ne-a solicitat să stopăm evacuarea rromilor. Toată lumea se lamentează, dar nimeni nu oferă o soluție concretă”, a spus viceprimarul orașului Eforie, Robert Șerban. El a precizat că acțiunile de evacuare vor fi reluate după ce Primăria va găsi o soluție de relocare a etnicilor rromi care și-au bătut joc de locuințele primite gratis. „Vom încerca să accesăm fonduri din exterior. Din bugetul propriu nu am putea să le asigurăm locuințe, pentru că mulți dintre consilierii locali au anunțat că s-ar opune unui asemenea proiect de hotărâre. În plus, dacă le asigurăm locuințe din banii contribuabililor, am putea avea probleme la controalele Curții de Conturi, în condițiile în care experiențele trecute ne-au arătat că nu putem avea încredere că, odată mutați, cetățenii de etnie rromă nu vor provoca alte probleme”, a mai declarat Șerban.

DISTRUGEREA MERGE MAI DEPARTE Până când Primăria va găsi soluții pentru mutarea țiganilor de la fostul internat în alte locuințe, rromii vor continua, nestingheriți, să vândă și să distrugă ceea ce a mai rămas din clădirea în care locuiesc acum. Dar asta pare să nu deranjeze deloc asociațiile neguvernamentale, instituțiile și ambasadele care se lamentează pentru drepturile țiganilor.