Ruben de la Barrera, manager Viitorul: „Sunt un pic dezamăgit de rezultat”

FC Viitorul Constanţa a obţinut un punct, duminică seară, pe teren propriu, la finalul confruntării cu CFR Cluj, campioana en titre, din etapa a şasea a Ligii 1 la fotbal, scor 1-1 (Luckassen 7 / C. Deac 54-pen.). Rezultatul final nu l-a mulţumit pe managerul formaţiei constănţene, Ruben de la Barrera, care la finalul partidei cu CFR a declarat la conferinţa de presă:

„Am început bine meciul, pentru că nu este uşor să joci contra lor. Am reuşit să avem momente de dominare în special în prima repriză, când am şi marcat. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor pentru că știam că va fi un meci cu totul diferit decât cel cu Astra. Trebuie să te adaptezi la orice condiţii. Sunt un pic dezamăgit de rezultat. Sunt fericit pentru ceea ce am făcut. Trebuie acum să ne pregătim pentru următoarele partide. Ne vor lipsi jucătorii convocaţi la loturile naţionale. Va fi important drumul pe care mergem”.