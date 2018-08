Ruby şi Dorian Popa, implicați într-un grav ACCIDENT RUTIER

Ruby şi Dorian Popa, doi dintre cei mai iubișți artiști de la noi, au trecut, recent, prin momente de coșmar, după ce au fost implicați într-un grav accident de mașină.

Ruby şi Dorian Popa au fost la un pas de moarte, după ce șoferul mașinii în care se aflau, pe fondul oboselii, a produs un grav accident. Dorian Popa a povestit totul pe canalul său de YouTube. "Era 5 dimineața, eram plecați într-un show cu un autocar. Eram în mașină eu cu Ruby și iubitul ei și am plecat din Târgu-Jiu spre București. Din cauza oboselii și a kilometrilor mulți pe care i-a făcut în ziua respectivă, șoferul nostru a văzut foarte târziu despărțitorul de drumuri pe care îl aveam în față. Mașina nu a mai ascultat comanda de stânga și au început secundele de calvar. Am conștientizat cu toții că mașina nu mai face stânga și ne-am îndreptat direct spre boscheți. O vedeam cum dă să se răstoarne și ne strânge de cap, acolo jos. Dintr-odată am simțit un mare șoc, pentru că mașina s-a lovit de ceva. Au sărit toate airbag-urile, ne-am oprit, m-am dezmeticit, am avut un timp de negru în fața ochilor... M-am uitat în spate, căci în spate erau Ruby și iubitul ei, Adi. Ruby era bine, dar Adi era plin de sânge. În momentul în care am sărit cu mașina în râpă am văzut multe cruci care au zgâriat mașina, apoi când s-a oprit, eram lângă o cruce de pe care se ștersese un nume și rămăsese doar POP, așa că vă dați seama ce vibe nasol am avut eu când am văzut numele!" a povestit Dorian Popa.

Totul s-a terminat cu bine, iar artiștii au putut să-și reia activitățile.

Ana Claudia Grigore (n. 28 ianuarie 1989, Medgidia), cunoscută sub numele de scenă Ruby, este o cântăreață din România. Ana Claudia Grigore s-a născut în Medgidia pe 28 ianuarie, 1989. A absolvit liceul de muzică „Dinu Lipatti”, secția Arta Actorului, după care a lucrat în domeniul jurnalismului, fiind redactor la două reviste iar în prezent este studentă la Jurnalism. Ruby și-a ales numele de scenă după un cântec al formației engleze Kaiser Chiefs.[1] A susținut primul ei concert într-un club din Germania, devenind prima interpretă română care s-a lansat în străinătate.[2] Primul ei disc single, încadrat în genul muzicii de club, „Touch Me” (2010), s-a bucurat de succes în Turcia.[3] În același an, Ruby a lansat cel de-al doilea disc single al său, „Get High”, în colaborare cu cântărețul spaniol Juan Magan.[4] Piesa „Touch Me” a fost nominalizată la premiile britanice Online Music Awards din 2011, la categoria „Best Dance Act”.[4]