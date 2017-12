Rudel Obreja, sub control judiciar

Veşti tot mai bune pentru fostul şef al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. După ce a scăpat din spatele gratiilor şi a fost trimis în arest la domiciliu, acesta a fost pus, marţi, sub control judiciar, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB). Obreja are mai multe obligaţii. El trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată de fiecare dată când este chemat, are obligaţia de a nu părăsi Bucureştiul fără încuviinţarea prealabilă a magistraţilor şi trebuie să anunţe dacă îşi schimbă locuinţa. Decizia CAB vizează dosarul în care Rudel Obreja este acuzat că a pretins de la un denunţător (n.r. - omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu) un milion de euro, spunându-i acestuia că îl poate scăpa de închisoare. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) spun că faptele s-ar fi petrecut în perioada noiembrie 2013 - ianuarie 2014. Obreja este învinuit că „a lăsat să se creadă că are influenţă asupra judecătorilor din completul învestit cu soluţionarea unui dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel încât îi va determina să pronunţe o hotărâre favorabilă denunţătorului. Hotărârea avea în vedere judecarea recursului declarat de denunţător, în calitate de inculpat în respectiva cauză penală, împotriva unei soluţii de condamnare la pedeapsa închisorii“, se arată într-un comunicat de presă remis de DNA. Rudel Obreja a pretins ca 200.000 de euro din suma cerută să ajungă la el înainte de pronunţarea hotărârii, iar diferenţa - după obţinerea soluţiei favorabile, potrivit procurorilor anticorupţie. Rudel Obreja spunea, în 13 februarie, că denunţătorul din dosarul său este Sorin Ovidiu Vîntu, iar cauza ar fi urmarea unei „înscenări“ a acestuia. El arăta că a fost ameninţat cu moartea de Sorin Ovidiu Vîntu. „Cu moldovenii lui a spus că îmi ia gâtul“, afirma fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box.