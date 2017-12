Rugăciunea care vă va scăpa de sărăcie!

00:32:49 / 13 Decembrie 2017

Aiurea !

In biserica ortodoxa sunt peste 200 de zile de post . Dupa cum arata berbecii barbosi cu odajdii , clerici inalti , barladeni , pomohaci preoti si calugari , mai toti ar fi gata de injunghierea finala , eliberatoare de di tati ! Ce zile de post tin parazitii astia ? Ca pute pamantul in urma lor . Uitati-va la ratatii de prin manastiri , ce grasi si tupeisti sunt . Uitati-va in jurul Spagoveanului , ce lepre il secondeaza la instante si la slujbe aiuritoare , cu tinute faraonice , de curve masculine de vanzare . vai steaua lor ... Asa-i cretinism de cea mai joasa speta , de indobitocire generala . Babilon , Sodoma si Gomora ...