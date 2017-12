Rugbyştii români au plecat în Anglia purtând căciuli dacice

Componenţii lotului naţional de rugby au plecat ieri spre Anglia, unde vor participa la Cupa Mondială, sportivii români primind pe Aeroportul „Henri Coandă“, din partea Federaţiei Române de Rugby, câte o căciulă dacică, numită „pileus“. Acest cadou simbolic le va fi util românilor, ţinând cont de vremea capricioasă din Anglia!

„A venit şi ziua cea mare, sunt emoţii, dar şi puţină oboseală, pentru că de două zile ne facem bagajul. Mergem la marea înfruntare. Federaţia s-a gândit să ne facă şi un mic cadou, să nu uităm că suntem români, dar poate şi pentru că mergem în Anglia şi acolo e un pic mai răcoare. Sper să ne aducă şi noroc. Eu nu prea am talismane norocoase, pentru mine talismane sunt colegii mei. Atât timp cât suntem împreună şi suntem sănătoşi, totul va fi bine”, a declarat pilierul Paulică Ion. „Oricând ne simţim români şi suntem mândri să purtăm însemne tradiţionale. Este un motiv în plus de bucurie. Sperăm să ne poarte noroc aceste căciuli şi să luptăm aşa cum au luptat şi strămoşii noştri. Am mai multe talismane, cum ar fi ghetele cu tricolorul sau brăţările. Totul e cu România, aşa cum sună şi una dintre devizele noastre: „Toţi pentru România“. Acum, emoţiile se amplifică şi abia aşteptăm să începem turneul. Cu Franţa va fi un meci foarte greu, vom începe ca din puşcă acest turneu, împotriva finalistei ultimei Cupe Mondiale, dar sperăm să ieşim cu capul sus de pe teren. Ne-am pregătit foarte bine pentru a realiza obiectivul stabilit, să câştigăm două meciuri. Mergem foarte încrezători şi cu ambiţie, pentru a ne întoarce cu obiectivul propus”, a spus Andrei Rădoi.

La Rugby World Cup 2015 (18 septembrie - 31 octombrie), echipa României va evolua în grupa D, urmând a întâlni Franța (23 septembrie, Londra), Irlanda (27 septembrie, Londra), Canada (6 octombrie, Leicester) și Italia (11 octombrie, Exeter).