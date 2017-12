Rugbystul Joost van der Westhuizen a murit la 45 de ani

Rugbystul Joost van der Westhuizen, fost căpitan al Africii de Sud, a murit, luni, la vârsta de 45 de ani, la şase ani după ce a fost diagnosticat cu boala neuronului motor, numită şi scleroză laterală amiotrofică, notează BBC.

Joost van der Westhuizen a câştigat Cupa Mondială cu naţionala Springboks în 1995. Considerat unul dintre cei mai valoroşi mijlocaşi la grămadă din istoria rugby-ului, Van der Westhuizen a acumulat 89 de selecţii la naţională între 1993 şi 2003, reuşind 38 de eseuri.

El a fost căpitanul Africii de Sud timp de patru ani, inclusiv la Cupa Mondială din 1999, înainte de a se retrage în 2003. În momentul în care s-a retras, era cel mai selecţionat jucător sud-african şi al doilea cel mai eficient jucător Springboks din istorie.

În 2011, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă, fără posibilitate de vindecare. Boala a evoluat foarte rapid, fiind ţintuit în scaunul cu rotile.

Joost van der Westhuizen a fost internat sâmbătă în spitalul din Johannesburg, fiind în stare critică, pe fondul unor probleme de respiraţie. Fostul rugbyst a lăsat în urmă o soţie şi doi copii, în vârstă de 10 şi 12 ani.

Preşedintele Federaţiei Sud-Africane de Rugby, Mark Alexander, consideră că Joost van der Westhuizen a devenit un erou şi o sursă de inspiraţie pentru multe generaţii: "Joost va fi amintit drept unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Totodată, a devenit un erou şi o inspiraţie pentru persoanele care suferă de acea boală teribilă şi nu numai. Am fost impresionaţi de curajul lui, tăria în privinţa acceptării acestei poveri groaznice".

„Joost a fost unul dintre cei mai buni jucători sud-africani din istorie. Pentru noi rămâne ca primul jucător care a reuşit să îl oprească pe Jonah Lomu, iar placajele de manual pe care i le-a dat în acea finală a Cupei Mondiale rămân un moment de istorie a rugbyului. A fost un mijlocaş la grămadă foarte inteligent şi abil, genul care îţi putea face singur jocul. A fost multă vreme antrenor la Universitatea la care am jucat, însă nu am lucrat niciodată cu el. Îmi amintesc că ne-a predat o singură dată un curs despre bazele antrenamentului. Avea foarte multe cunoştinţe, putea să îţi facă analiză pe fiecare post din echipă, cunoştea foarte bine toate subtilităţile jocului. Era foarte riguros şi exigent cu noi, însă am fost lucruri care m-au ajutat pe viitor. Este o pierdere uriaşă pentru rugby-ul din Africa de Sud pentru că a avut o contribuţie majoră la câştigarea primei Cupe Mondiale în 1995 şi pentru că mulţi dintre noi am crescut avându-l ca model şi sursă de inspiraţie, toţi ne-am dorit să ajungem să jucăm şi să fim ca el. Africa de Sud nu a pierdut doar un jucător de rugby, ci a pierdut un erou”, a spus Johan Van Heerden, jucător de origine sud-africană din rândul echipei naţionale a României, pentru site-ul frr.ro.