Rulmentul Braşov traversează o perioadă dificilă

După ce a revenit pe banca tehnică a formaţiei Rulmentul Braşov, preluând pregătirea echipei într-una dintre cele mai dificile perioade ale acesteia, Mariana Târcă speră să readucă Rulmentul Braşov acolo unde îi este locul. Prezentă la Constanţa cu ocazia meciului din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, cu CS Tomis, fosta mare handbalistă a vorbit despre planurile pe care le are la echipa de sub Tâmpa. „Încercăm să reclădim echipa. Este adevărat că am luat-o cu mult sub linie, dar nu este o problemă. Trebuie să avem ambiţie şi dorinţă. Eu oricum le mulţumesc fetelor şi tuturor celor care, într-un asemenea moment, s-au încumetat să preia această echipă. Sunt convinsă că dacă vom reuşi cele câteva transferuri pe care ni le-am propus, altfel va arăta echipa. Am luat-o dintr-o situaţie critică din toate punctele de vedere, şi aici mă refer la jocul de handbal. O pregătire fizică precară şi jucătoare care nu au avut şanse să joace până acum. Sunt convinsă că dacă vor avea încredere că pot mai mult, ele vor creşte în randament şi în valoare de la joc la joc”, a spus Târcă, cea care l-a înlocuit pe Herbert Muller pe banca tehnică a echipei braşovene la începutul lunii ianuarie. Revenită în LN după o pauză de doi ani, Târcă s-a arătat dezamăgită de nivelul pe care competiţia internă îl are în acest sezon. „Mi se pare un regres faţă de acum doi ani. Chiar dacă perspectivele nu sunt îmbucurătoare, gândindu-ne la ce vine din urmă, sper ca să echilibrăm un pic balanţa începând de la locul secund în jos şi de aici să mai crească jucătoare şi bineînţeles echipe care să obţină nişte rezultate în cupele europene, dar şi jucătoare pentru echipa naţională”, a adăugat Târcă. După ce a “şlefuit-o” pe Cristina Neagu, ajunsă ulterior una dintre componentele de bază ale echipei naţionale, Mariana Târcă speră ca şi pe viitor Rulmentul Braşov să aibă un rol importat în întinerirea lotului tricolor: „Mi-aş dori ca Rulmentul Braşov să devină o rampă de lansare pentru tinerele jucătoare. Ca antrenor trebuie să ai curaj să le dai acestor tinere şansa de a-şi câştiga încrederea şi de a creşte în valoare. Eu sunt unul dintre cei care încurajează acest lucru şi chiar îmi face plăcere să antrenez jucătoare tinere, care îşi doresc o carieră în handbal, şi nu una oarecare, ci una cu performanţe foarte frumoase”.