Runia Hânză, în finala „World Ballet Competition”

Mica balerină Runia Hânză va reprezenta România şi implicit, oraşul natal, Constanţa, la Marea Finală a Concursului Internaţional de Dans Clasic şi Contemporan „World Ballet Competition” (WBC), ce va avea loc anul viitor, la Orlando, Florida, în Statele Unite ale Americii. „Biletul” spre Orlando al Runiei, care se pregăteşte cu profesorul de balet Oleg Danovski Jr., îl constituie medalia de bronz obţinută la finala europeană „WBC Open România”, ce s-a desfăşurat în perioada 6-9 iulie, la Sibiu.

Distincţia de la Sibiu este cu atât mai valoroasă cu cât artista în vârstă de zece ani a avut o concurenţă serioasă din partea celorlalţi participanţi, cu vârste cuprinse între nouă şi 14 ani. Runia a încântat juriul cu dansul contemporan „Reverie” - muzică Rondo Veneziano, în coregrafia profesorului său, Oleg Danovski Jr. şi cu variaţia „Kitry” din actul al III-lea al baletului „Don Quijote”, de Ludwig Minkus, după coregrafia clasică.

„A fost foarte bine, având în vedere că am concurat cu colegi mai mari, de 14 ani. Am avut emoţii doar la început, apoi am uitat de ele şi mi-am văzut de treabă”, a spus mica balerină.

Rezultatul obţinut de Runia este deosebit şi pentru faptul că nu se pregătise în mod special pentru această competiţie, care urma unui alt concurs dificil, organizat la sfârşitul lunii mai, la Porec, în Croaţia, de unde s-a întors cu premiul I la secţiunea dans contemporan şi locul al II-lea la balet clasic. „Runia s-a prezentat foarte bine, însă întotdeauna poate fi loc de mai bine, acesta este principiul nostru. Ea a reconfirmat succesul de la Porec, Croaţia”, a spus Oleg Danovski Jr.