Runia Hânză, în Top 10 la World Ballet Competition

Constănţeanca Runia Hânză are numai 11 ani, dar se numără deja printre cei mai buni zece balerini ai lumii, lucru confirmat de performanţa obţinută, săptămâna trecută, la concursul World Ballet Competition (WBC) din Orlando, Florida. Micuţa Runia, pregătită de coregraful Oleg Danovski Jr., s-a clasat pe locul al VII-lea, la categoria Introductory, cu un punctaj de 8,038, nota cea mai mare din concurs fiind 8,650.

Chiar dacă perfecţionista Runia a fost dezamăgită, iniţial, că nu a adus Constanţei, implicit României, unul dintre premiile competiţiei mondiale, a acceptat cu maturitate rezultatele obţinute, conştientizând beneficiile experienţei americane în poante. „După gala din această seară extraordinară (n. r. sâmbătă seară), mi-am dat seama că eu nu am pierdut nimic... ci doar am avut de câştigat! Mi-am făcut foarte mulţi prieteni şi am primit multe aprecieri de la diferiţi profesori străini şi până la urmă asta este ceea ce contează!”, a scris micuţa pe contul de Facebook.

Ea a fost susţinută de admiratorii ei din ţară, inclusiv de colega ei mai mare, talentata Diana Georgia Ionescu, în vârstă de 13 ani. „Runia, (…) nu trebuie să te doboare faptul că nu ai urcat pe podium, din contră, e o experienţă pe care puţini copii o au la vârsta ta! Eu aveam 11 ani când am fost la New York şi am învăţat multe din „experienţa americană” şi anume că noi, românii, suntem deosebit de talentaţi şi reuşim să câştigăm concursuri prin mijloace puţine, dar cel mai mult contează dragostea pentru balet şi ţelul pe care îl ai în viaţă!”, a scris Diana Georgia Ionescu pe pagina de Facebook.

Prezenţa Runiei Hânză la WBC se datorează şi campaniei iniţiată, în perioada martie - aprilie, de cotidianul „Telegraf”, în urma căreia a fost strânsă o parte din fondurile necesare deplasării sale în Statele Unite ale Americii, micuţa fiind sprijinită şi de Primăria Municipiului Constanţa.