Rupert Murdoch îşi închiriază iahtul cu 210.000 de euro pe săptămînă

Rupert Murdoch, patronul News Corporation, închiriază, cu 210.000 de euro pe săptămînă, luxosul iaht pe care îl deţine, Rosehearty, care are cinci apartamente de lux, mai multe saloane, precum şi o sală de sport. Decizia de închiriere a iahtului arată că mogulul media australian, aflat la conducerea unui imperiu a cărui valoare este estimată la 33 de miliarde de dolari, este dornic să obţină nişte... bani de buzunar suplimentari. Iahtul Rosehearty, care a fost construit în urmă cu trei ani, are lungimea de 56 de metri şi este o ”capodoperă din aluminiu”, cu o capacitate de a găzdui la bord zece persoane. El poate fi închiriat prin intermediul companiei CharterWorld.com, în vederea efectuării de croaziere în Marea Mediterană sau Caraibe. Descrierea iahtului menţionează că acesta este extraordinar de performant, are interioarele proiectate de cunoscutul designer francez Christian Liaigre şi include un apartament dotat cu pat de dimensiuni mari şi o zonă de relaxare. Iahtul mai este dotat cu şase echipamente pentru scufundări şi nouă televizoare cu plasmă. Fotografiile realizate în interiorul ziarului prezintă un decor minimalist. Salonul principal al iahtului este dotat cu o sofa bej, aceeaşi culoare fiind utilizată şi în salonul de recepţii şi în dormitoare. Exteriorul iahtului este o combinaţie de bej cu alb strălucitor. Recent, Rosehearty a ajuns în regiunea Alaska, unde Rupert Murdoch şi-a petrecut vacanţa cu Mel Gibson, dar şi în British Columbia (Canada). Printre oaspeţii la bordul iahtului Rosehearty s-au numărat David Cameron, liderul conservatorilor britanici şi cîntăreţul Billy Joel. Rupert Murdoch este pasionat de iahting de mai mult timp şi s-a căsătorit cu actuala sa soţie, Wendy Deng, la bordul ambarcaţiunii Morning Glory, în portul New York, în 1999. Murdoch i-a vîndut, însă, respectivul iaht, care măsura numai 48 de metri, lui Silvio Berlusconi, deoarece nu era suficient de mare pentru familia lui.

Mai mulţi oameni bogaţi şi celebri îşi închiriază bunurile, dintre aceştia făcînd parte şi Richard Branson. El închiriază insula pe care o deţine, Necker, la preţul de 51.000 de dolari pe noapte, pentru sejururi de minimum cinci zile. Capacitatea de cazare a insulei este de 28 de persoane. Iahtul Maltese Falcon, în valoare de peste 85 de milioane de euro, aparţinînd miliardarului Tom Perkins, din Silicon Valley, poate fi închiriat pentru circa 350.000 de euro pe săptămînă, are în dotare un jet ski şi poate transporta 16 oaspeţi şi un echipaj de 18 membri. Musha Cay, un grup de 11 insule din Bahamas deţinut de David Copperfield, este disponibil pentru închiriere pentru 37.500 de euro, în cazul grupurilor de 12 persoane sau pentru 46.500 de euro, pentru grupuri de 24 de persoane. Oaspeţii au la dispoziţie cinci case, 40 de plaje şi o sală de sport. Şi Mick Jagger îşi închiriază vila cu vedere la ocean situată în Mustique. Vila cu şase dormitoare construită în stil japonez are un iaz şi o piscină. Personalul include un bucătar, un valet şi un grădinar, vila putînd fi închiriată pentru circa 7.000 de euro pe săptămînă, în perioada mai - decembrie. Goldeneye, o proprietate în Jamaica deţinută iniţial de Ian Fleming, creatorul lui James Bond şi unde scriitorul a scris 17 dintre romanele sale, îi aparţine în prezent lui Chris Blackwell, fondatorul Island Records. Domeniul şi cele trei vile ale sale pot fi închiriate, clădirea principală costînd 2.500 de dolari pe noapte.