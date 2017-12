Rupert Murdoch se pronunţă în favoarea independenţei Scoţiei

Magnatul de presă Rupert Murdoch şi-a declarat susţinerea pentru independenţa Scoţiei, pe contul său de Twitter, fiind salutat de premierul scoţian şi partizan al independenţei, Alex Salmond. Venit la Londra pentru lansarea „Sun on Sunday”, publicaţie menită să înlocuiască „The News of the World” închisă din cauza scandalului telefoanelor ascultate, Rupert Murdoch şi-a exprimat susţinerea pe contul său de Twitter faţă de independenţa Scoţiei, considerând că „toată lumea va avea de câştigat”. Magnatul scrisese deja duminică, pe Twitter, că „Salmond este în mod evident cel mai sclipitor politican din Marea Britanie”.

Alex Salmond, preşedintele Partidului Naţional Scoţian, câştigător categoric al alegerilor din mai 2011, a calificat aceste mesaje ca fiind foarte interesante. „Suntem în mijlocul unei dezbateri despre independenţă atât în Scoţia, cât şi în străinătate, şi salut toate contribuţiile pe acest subiect, inclusiv pe cele ale lui Murdoch”, a declarat Alex Salmond într-un comunicat. Premierul britanic, David Cameron, a declarat joi, la Edimburgh, că este pregătit să lupte pentru a păstra Marea Britanie intactă, în timp ce liderii scoţieni fac presiune pentru organizarea în 2014 a unui referendum despre independenţa acestei regiuni semi-autonome. Conform unor sondaje, doar o treime dintre scoţieni susţine momentan independenţa. Parlamentul scoţian are prerogative privind educaţia, sănătatea, mediul şi justiţia. Problemele privind diplomaţia, energia şi apărarea sunt de competenţa Londrei.