Vicepreşedintele PNL, Dan Radu Ruşanu, a declarat că România va avea o creştere economică zero în 2011, el menţionând că este “optimist” când face o astfel de prognoză în condiţiile în care mulţi specialişti sunt de părere că vom fi pe minus din punct de vedere economic. “Lipsa implementării unor măsuri anti-criză adecvate, pe parcursul ultimilor doi ani, face imposibilă o creştere a performanţei economice a României în 2011. Prevăd o creştere economică zero, ceea ce nu va produce o îmbunătăţire a mediului economic. Şi 2011 va fi un an extrem de greu din punct de vedere economic. Sunt optimist când vorbesc de creştere zero în condiţiile în care majoritatea specialiştilor sunt pesimişti şi susţin că vom fi pe minus”, a spus vicepreşedintele PNL.