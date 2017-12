Rusia a blocat o nouă rezoluţie ONU asupra Siriei

19:16:33 / 10 Ianuarie 2014

Cloaca de minciuni

In primul rand ,constat ca acest articol este o cloaca de minciuni si in al doilea rand nu stim cine este jurnalistul care expune asemenea minciuni fara date precise si concrete., Ce va recomand este faptul de a lua in considerare faptul ca RUSIA este cea mai puternica FORTA MILITARA GLOBALA si in ALIANTA cu MAREA SI PUTERNICA CHINA in PARTENERIAT cu Germania si alte tari din Consiliu de Securitate nu tin cont de CERERILE EXPANSIONISTE si RAZBOINICE emise si cerute de fiecare data de americani si englezi,. Deci, articolul seamana a diversiune si se si vede clar ca britanicii au RETRAS IMEDIAT DECLARATIA de sanctionare a SIRIEI in momentul in care Rusia a cerut ca sa se dea si cati sirieni a OMORAT opozita sirieii,. Astept articole ADEVARATE,.