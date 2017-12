Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, şi-a prezentat, ieri, mesajul anual către naţiune, în care a trasat vectorii dezvoltării Rusiei în următoarea perioadă. La fiecare sfârşit de an, liderul de la Kremlin expune priorităţile ţării sale şi posibilele căi de realizare a acestora, îşi prezintă poziţia cu privire la probleme vizând politica internă şi externă. Medvedev şi-a ţinut, ieri, ultimul discurs de acest fel în cadrul actualului mandat prezidenţial. În primul său mesaj către naţiune, prezentat pe 5 noimebrie 2008, Medvedev, în calitate de nou şef al statului, a propus creşterea duratei mandatului preşedintelui de la patru la şase ani, precum şi cel al Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului rus, de la patru la cinci ani. Aceste modificări ale legislaţiei electorale au fost adoptate şi au intrat în vigoare. În cazul primei modificări, vizând creşterea perioadei mandatului de preşedinte, Medvedev s-a străduit pentru Vladimir Putin, a interpretat presa rusă, având în vedere că actualul şef al statului nu a dorit un al doilea mandat. Putin, care a mai deţinut două mandate de preşedinte între 2000 şi 2008, este aşteptat să revină la Kremlin după prezidenţialele din martie 2012.

”Rusia a devenit a şasea putere economică din lume. Am traversat cu succes perioada de tulburări economice şi am atins rata de dezvoltare de dinainte de criză. Economia creşte într-un ritm bun, de circa 4% pe an, redresarea noastră economică este mai rapidă decât cea a majorităţii ţărilor dezvoltate”, a precizat Medvedev în ultimul său discurs despre starea naţiunii. ”Pensiile şi salariile bugetarilor cresc mai repede decât am prevăzut înainte de criză. Anul acesta, Rusia afişează cea mai mică rată a inflaţiei din istoria sa, sub 7% şi ar putea atinge 6%. Salariile sunt cele mai mari după epoca sovietică, la fel ca şi prestaţiile sociale şi veniturile reale ale populaţiei”, a afirmat el. În acelaşi timp, preşedintele a recunoscut că ”Rusia are prea mulţi săraci, chiar dacă numărul lor este cel mai mic din ultimii 20 de ani. Criza a demonstrat că economisirea unei părţi a veniturilor petroliere rămâne o politică rezonabilă. Aceste fonduri au permis Guvernului şi Băncii Rusiei să evite criza monetară”. Medvedev a continuat anunţând că Rusia vrea să formeze uniunea economică eurasiatică, până în 2015. ”De la 1 ianuarie 2012, spaţiul economic unit format din Rusia, Belarus şi Kazahstan va vedea lumina zilei, permiţând astfel libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi mâinii de lucru. Obiectivul este formarea până în 2015 a uniunii economice eurasiatice, de care va depinde mult viitorul ţării noastre”, a explicat Medvedev.

REFORME POLITICE AMPLE Preşedintele rus a propus o serie de reforme ample vizând sistemul politic rus, inclusiv alegeri directe pentru guvernatorii regionali şi relaxarea normelor pentru înregistrarea partidelor politice. Alegerile directe pentru guvernatori regionali au fost anulate de Vladimir Putin, în 2004. Medvedev a propus şi o simplificare a regulilor de înregistrare a partidelor politice, precum şi un sistem electoral de reprezentare proporţională în Duma de Stat. Liderul de la Kremlin a pledat şi pentru reducerea numărului de semnături necesare pentru înregistrarea candidaţilor independenţi la preşedinţie, de la două milioane în prezent la 300.000. Candidaţii nominalizaţi de partide care nu sunt reprezentate în Parlament ar urma să aibă nevoie de 100.000 de semnături. Propunerile lui Medvedev intervin după protestele în masă de la Moscova şi din alte oraşe, faţă de presupusele fraude electorale în favoarea Rusiei Unite, la alegerile legislative din 4 decembrie. Zeci de mii de persoane sunt aşteptate la un nou miting, sâmbătă.

DIALOG PE TEMA SCUTULUI Rusia este dispusă la un dialog constructiv pe tema apărării antirachetă, dar vrea ca partenerii ei să urmeze o linie similară, a declarat Dmitri Medvedev. El a spus că Rusia şi partenerii ei pledează pentru decizii reciproc acceptabile pe toate chestiunile de politică internaţională.