Rusia a "redus la zero" livrările de gaze către Ucraina, în această dimineaţă, a anunţat ministrul ucrainean al Energiei, Iuri Prodan, asigurând că în pofida acestei întreruperi a aprovizionării, Ucraina va continua să asigure un tranzit fiabil către Europa. "Am fost informaţi că livrările de gaze către Ucraina au fost reduse la zero, volumele trimise (de Rusia) nefiind decât pentru tranzitul către ţările europene", a declarat ministrul. Ucraina va "asigura tranzituri fiabile ale gazelor către Europa", a adăugat el.