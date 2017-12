Rusia ar putea trimite bombardiere în America Latină şi în nordul Africii

Bombardiere strategice ruseşti ar putea fi în curînd trimise la baze aeriene din Cuba, Venezuela şi Algeria, în replică la scutul american antirachetă din Europa şi la extinderea NATO, a informat, joi, cotidianul rusesc “Izvestia”. Surse din cadrul Ministerului rus al Apărării au declarat că bombardiere strategice Tu-160 Blackjack şi Tu-95MS Bear au fost de curînd în Cuba şi au inspectat o zonă ce ar putea fi folosită la aterizare şi la realimentarea bombardierelor strategice ruseşti. Armata rusă analizează, în prezent, posibilitatea stabilirii de baze în diferite regiuni ale lumii, care ar servi drept loc de realimentare şi mentenanţă pentru bombardierele sale. Moscova s-a opus cu vehemenţă planului SUA de a amplasa zece interceptoare de rachetă în Polonia şi un radar în Cehia, considerînd scutul american antirachetă o ameninţare la adresa securităţii sale naţionale. SUA susţin că scutul vizează contracararea unor posibile atacuri din partea Iranului sau a altor state care încalcă legislaţia internaţională. Ieri seară, Ministerul rus al Apărării a negat perspectiva amenajării unor baze ruseşti în afara ţării.

Fidel Castro a declarat miercuri că “statul cubanez nu are nicio explicaţie de furnizat şi nici nu are de cerut scuze Washingtonului privind eventuala instalare a bombardierelor strategice ruse pe teritoriul insulei comuniste. Raul Castro a făcut foarte bine păstrînd o tăcere demnă asupra informaţiilor publicate privind eventuala instalare a bazelor pentru bombardierele strategice ruse în ţara noastră”. Aceasta a fost prima reacţie oficială a Cubei în această afacere. “Ştirea se bazează pe o ipoteză elaborată de Rusia”, potrivit declaraţiilor fostului preşedinte cubanez publicate pe site-ul oficial cubadebate.cu. “Îţi trebuie nervi de oţel în aceste vremuri de genocid, iar Cuba îi are. Iar imperiul (SUA) ştie acest lucru”, a precizat fostul liderul cubanez, amintind de cei “55 de ani de luptă neîntreruptă”.

Deocamdată, Rusia a anunţat că va retrage, la începutul lunii august, aproximativ 400 de militari trimişi în Abhazia pentru refacerea infrastructurii feroviare. Georgia a protestat, în iunie, faţă de trimiterea acestor militari, acuzînd că este o modalitate de suplimentare a efectivelor din regiunea separatistă.