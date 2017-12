Rusia, cea mai bună echipă a turneului final

Marţi seară, la Varşovia, reprezentativa Poloniei a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Blaszczykowski 57 / Dzagoev 37), meciul disputat pe stadionul Naţional din Varşovia, în compania Rusiei, în etapa a doua a Grupei A de la EURO 2012. O remiză care a stopat Rusia din drumul spre sferturi, în cazul unei victorii trupa lui Dick Advocaat asigurându-şi calificarea în faza următoare a competiţiei europene înaintea ultimei etape. „Nu am făcut cea mai bună partidă, dar am jucat bine. Am jucat mai bine decât Polonia, dar rezultatul e satisfăcător, mai ales dacă ne gândim că ei au avut în spate un stadion întreg care i-a susţinut de la început şi până la sfârşit. Condiţiile au fost altele faţă de primul meci (n.r.: Rusia - Grecia, scor 4-1). Acum am jucat cu adevărat în deplasare, iar Polonia a marcat un gol spectaculos”, a spus Advocaat. Tehnicianul Rusiei crede că echipa sa este cea mai bună de la turneul final: „Andrei Arşavin poate a fost puţin obosit, a făcut câteva erori în defensivă, dar are calitate cu balonul la picior şi poate crea faze importante. Va trebui să se odihnească pentru următorul meci. Cred că Rusia este cea mai bună echipă a turneului final pentru ce a arătat în teren”.

De cealaltă parte, selecţionerul naţionalei Poloniei, Franciszek Smuda, a declarat, marţi seară, că echipa sa nu poate juca mereu perfect, dar a precizat că poate învinge Cehia în ultima etapă. „Presiune este mereu, dar parcă nu a mai fost aşa puternică ca în primul meci. Turneul este în desfăşurare şi adrenalina s-a mai potolit. Acum avem câteva zile să pregătim a treia partidă a grupei şi să ne refacem fizic. Suporterii continuă să ne susţină şi e fantastic. Toate problemele pe care le-am avut în repriza a doua a meciului cu Grecia au fost din vina noastră. Acoperişul a schimbat puţin condiţiile. Astăzi, cu el tras, a fost mai bine. Am jucat multe partide mari. În 2011 am reconstruit echipa şi nu putem juca mereu perfect. Progresăm şi astăzi am demonstrat că putem bate Cehia. Avem o şansă să mergem în sferturi şi vrem să jucăm la capacitate maximă”, a spus Smuda.