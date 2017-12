Rusia despre atacul cibernetic asupra echipamentului de vot din SUA: „Oricum, negăm cu fermitate“

Acuzațiile conform cărora serviciile de securitate rusești ar fi încercat să atace cibernetic echipamentul de vot din SUA ca parte a eforturilor mai ample de amestec în alegerile prezidențiale americane sunt false și nefondate, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, informează Reuters. „Această afirmație nu are absolut nimic în comun cu realitatea”, a susținut Dmitri Peskov în cadrul unei conferințe de presă. „Nu am auzit argumente care să dovedească veridicitatea acestei informații... Oricum, negăm cu fermitate orice posibilitate ca acest lucru să se fi putut întâmpla”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Departamentul Justiției din SUA a acuzat luni un contractor federal de trimiterea unui document clasificat către o sursă media identificată ca fiind publicația The Intercept. Reality Leigh Winner, 25 de ani, a fost acuzată de sustragerea unui document clasificat de la o unitate guvernamentală din statul american Georgia. Ea a fost arestată pe 3 iunie, a anunțat Departamentul Justiției. Acuzațiile au fost anunțate la mai puțin de o oră după ce The Intercept a publicat un document top-secret al Agenției de Securitate Națională a SUA (NSA) care conține informații referitoare la eforturile rusești de a lansa atacuri cibernetice asupra a cel puțin un furnizor de software pentru alegerile din SUA și trimiterea de mesaje piratate la peste 100 de oficiali americani cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie, anul trecut.

Documentul publicat de The Intercept dezvăluie noi detalii legate de concluzia agențiilor de informații americane potrivit cărora serviciile de informații ruse au încercat să se infiltreze în sistemul de înregistrare al electorilor în cadrul unor tentative mai ample de a interveni în alegeri, de a o discredita pe candidata democrată Hillary Clinton și de a-l ajuta pe republicanul Donald Trump să câștige alegerile.