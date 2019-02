Rusia încalcă flagrant INF? Are mai multe rachete de croazieră decât se credea

Rusia are mai multe rachete de croazieră SSC-8 cu rază medie de acţiune decât se credea anterior, a relatat duminică ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ), citând o sursă nenominalizată din serviciile de informaţii occidentale, transmite DPA, potrivit agerpres.ro. NATO declară că sistemul de arme încalcă Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), un acord de dezarmare din 1987, din care Statele Unite şi Rusia au anunţat că se retrag săptămâna trecută. Statele Unite au acuzat de mult timp Rusia de încălcare a pactului. Potrivit FAZ, în plus faţă de un batalion de antrenare la situl de testare a rachetelor de la Kapustin Iar din sudul Rusiei şi altul în Kamîşlov, la est de Ekaterinburg, există alte două locuri unde sunt staţionate batalioane şi rachete: unul la Mozdok în Osetia de Nord şi altul la Şuia lângă Moscova. Fiecare dintre cele patru batalioane au patru lansatoare pe roţi cu câte patru rachete, a relatat ziarul. Asta înseamnă că Rusia are cel puţin 64 de rachete SSC-8, care pot fi armate fie cu focoase convenţionale sau nucleare. Racheta are o bătaie de până la 2.350 de kilometri. Transportând un focos convenţional de 500 de kilograme, raza de acţiune este de aproximativ 2.000 de kilometri, scrie ziarul.

Tratatul INF dintre Washington şi Moscova interzice dezvoltarea şi deţinerea de rachete nucleare sau de croazieră cu o rază de acţiune între 500 şi 5.500 de kilometri. Rusia susţine că sistemele sale de arme au o rază de acţiune de 480 de kilometri, aminteşte agenţia germană de presă. Cu rachetele în poziţiile lor actuale, estul şi nordul Europei ar fi în raza de acţiune, potrivit FAZ, care adaugă că mutarea lor ar putea pune întreaga Europă în raza de acţiune cu excepţia Portugaliei.